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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

30 декабря 2019 18:59
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Дмитрий Песков сообщил, что список может пополниться.
Президент России Владимир Путин направил поздравления мировым лидерам с наступающим Новым годом, однако Украины и Грузии в списке, опубликованном на сайте Кремля, не оказалось, передает РБК.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что список может пополниться. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил он.

Свои поздравления с грядущими новогодними и рождественскими праздниками Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министрам Великобритании и Японии Борису Джонсону и Синдзо Абэ, а также лидерам США, Франции, Венесуэлы, Сирии, Израиля и стран СНГ, выразив надежду на успешное сотрудничество с ними в будущем. Российский лидер также поздравил руководителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерреша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.


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Комментарии


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30 декабря 2019  23:43
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