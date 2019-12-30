Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

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На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что список может пополниться. «Не все лидеры вошли в сообщение, при необходимости будут добавлены», — заявил он.Свои поздравления с грядущими новогодними и рождественскими праздниками Путин направил канцлеру Германии Ангеле Меркель, премьер-министрам Великобритании и Японии Борису Джонсону и Синдзо Абэ, а также лидерам США, Франции, Венесуэлы, Сирии, Израиля и стран СНГ, выразив надежду на успешное сотрудничество с ними в будущем. Российский лидер также поздравил руководителей международных организаций, в том числе генсека ООН Антониу Гутерреша и главного исполнительного директора Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву.