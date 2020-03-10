Путин назвал условия участия в следующих президентских выборах
10 марта 2020 17:41
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По его словам, предложение возможно если «если граждане поддержат такое предложение, такую поправку, скажут «Да» в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года» и если «Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», сказал Путин, обращаясь к депутатам.
При этом Путин признал нецелесообразным вообще убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков. По его мнению, «общество должно иметь гарантии, что регулярная смена власти будет обеспечена». Президент предложил подумать «о будущих поколениях» и выступил против того, чтобы из Конституции было убрано ограничение по количеству президентских сроков.
Он снова заявил, что парламентская демократия пока неприемлема для России и привел в пример страны Запада. В некоторых из них, по словам Путина, правительство не могут назначить в течение года. В то же время он отверг идею наделения президентскими полномочиями других органов власти, например, Госсовета или Совета безопасности. По его мнению это «неправильно, неприемлемо, более того, опасно», не «имеет общего с демократией» и «неизбежно приведет к расколу общества».
В этом же выступлении президент выступил против поправки о досрочном роспуске Госдумы и новых выборах. По его словам, этом нет необходимости, поскольку в самой Госдуме по этому вопросу нет консенсуса. Он добавил, что если россияне проголосуют за поправки к Конституции, то они должны вступить в силу немедленно, и Госдума также получит новые полномочия сразу же. «Народ — единственный источник власти — скажет свое слово. Все. Вопрос закрыт», — резюмировал Путин.
10 марта депутаты по плану обсуждали во втором чтении поправки в Конституцию. Депутат Александр Карелин предложил досрочно прекратить полномочия депутатов Госдумы и провести новые выборы. Депутат Валентина Терешкова предложила изменить Конституцию таким образом, чтобы Владимир Путин имел право участвовать в выборах. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин объявил после выступления Терешковой перерыв на полтора часа. «Поправка, которую озвучила Валентина Владимировна требует, во-первых, консультации с действующим президентом, потому что о нем речь идет, правильно было бы спросить его мнение», — сказал Володин.
Позже Володин заявил, что президент Путин лично приедет в Госдуму, чтобы выступить перед парламентариями. После речи президента депутаты приняли ранее утвержденные в комитетах поправки единым пакетом.
Голосование по поправкам в Конституцию, которые обсуждают в Думе, запланировано на среду, 22 апреля. Этот день решено сделать выходным.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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