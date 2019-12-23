Путин назвал перенос железной дороги от побережья Сочи стратегическим

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Во время осмотра стендов развития железнодорожной инфраструктуры в направлении российского юга министр Евгений Дитрих рассказал Путину о реконструкции дорог в регионе. Президент обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи и поинтересовался, какие там проводятся работы.Дитрих рассказал, что на участке до Джубги непростые условия, так как дорога идет в предгорье. При этом министр подчеркнул, что проезжающие с севера к Крымскому мосту смогут воспользоваться новой дорогой."И здесь надо делать", - сказал Путин, показывая на участок дороги от Геленджика до Джубги.Глава государства напомнил, что в Геленджик приезжает от четырех до пяти миллионов человек за лето. Путин предположил, что некоторые из них могли бы посетить и Сочи, но не решаются из-за трудной дороги."Это серпантин. Конечно, с удовольствием поехали бы в Сочи, и для Сочи было бы хорошо, загрузка была бы еще больше. Но трудно ехать по серпантину", - сказал он.Путин также вспомнил опыт европейских стран, которые отодвигают железную и автомобильную дороги от побережья."Надо посчитать. Она окупаема будет (новая железная дорога - ред.)", - сказал президент.Обращаясь к главе РЖД Олегу Белозерову, глава государства поинтересовался: "Каждый год же у вас море "съедает" часть берега, постоянный ремонт делаете?"Белозеров ответил утвердительно.Фото: ТАСС