Путин — об обмене заключёнными с Украиной: Подходим к финалу переговоров
5 сентября 2019 20:21
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— Нам было достаточно сложно принимать решение в отношении конкретных людей, но, исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые ведём в том числе и с официальной властью, — заявил Путин на пленарке ВЭФа.
Глава государства добавил, что обмен будет "крупным и масштабным" и хорошим шагом вперёд — к нормализации отношений.
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Комментарии
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