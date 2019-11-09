Путин: Россия может и должна стать лидером в сфере ИИ
9 ноября 2019 21:03
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Место России в мире во многом зависит от её успехов в области развития искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международном форуме по ИИ Artificial Intelligence Journey.
— Мы должны и, убеждён, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире, — заметил он.
Российский лидер подчеркнул, что разработки в сфере искусственного интеллекта можно применять в самых разных сферах. Благодаря им можно будет не только обеспечить комфорт и безопасность в городах, но и повысить обороноспособность страны. В связи с этим он призвал обучать больше грамотных специалистов, которые в полной мере смогут раскрыть перспективные технологии.
Владимир Путин также считает важным, что технологии ИИ позволяют избавиться "от косности и неповоротливости бюрократической машины".
Президент добавил, что необходимо создавать условия и максимальную свободу для тех, кто запускает стартапы и "рискует, выводя на рынок новый продукт". Такие люди, подчеркнул он, должны понимать, что получат поддержку и смогут добиться успеха в России.
Российский лидер призвал снимать "надуманные преграды" для использования ИИ.
Лайф вёл прямую трансляцию выступления президента на конференции Artificial Intelligence Journey.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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