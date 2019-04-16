Программу "Дальневосточный гектар" могут распространить на Забайкальский край и Бурятию
16 апреля 2019 23:50
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Как отмечается в пояснительных материалах, законопроект, одобренный на заседании правительства 11 апреля, направлен на снижение оттока местных жителей, привлечение граждан на постоянное место жительства в Бурятию и Забайкальский край, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ускорение социально-экономического развития этих регионов.
"С учетом опыта реализации программы "Дальневосточный гектар" на территориях других субъектов Федерации, входящих в ДФО, земельные участки в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа", – говорится в сообщении.
На первом этапе (с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих субъектах Федерации российские граждане. На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) подавать заявки смогут и граждане из других регионов ДФО, а на третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию.
"В целях обеспечения охраны озера Байкал законопроектом предусматривается запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории", – отмечается в пояснительных материалах.
Напомним, госпрограмма "Дальневосточный гектар" начала работать с 1 июня 2016 года для жителей Дальневосточного федерального округа, а с 1 февраля 2017 года "дальневосточный гектар" может получить любой житель России, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
Оформление участка проводится бесплатно с помощью федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", а также в центрах госуслуг (МФЦ) или через уполномоченные органы. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Использовать землю можно под индивидуальное жилищное строительство, сельскохозяйственные нужды, туризм и в других сферах.
В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду.
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