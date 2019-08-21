Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски
21 августа 2019 22:47
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"Добро пожаловать", - поприветствовал Путина президент Финляндии на чистом русском.
"Добро пожаловать, господин президент. Я рад новой встрече", – сказал он.
В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в Совете Европы. Кроме того, лидеры говорили о реализации "Северного потока – 2" и испытаниях Вашингтоном ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.
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