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Новости /  Политика /  Политика региона  

Повышение социального самочувствия населения - результат успешной сбалансированности полномочий власти

11 марта 2020 19:27
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Член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский полагает, что подобное изменение в отношении к власти имеет ряд объективных причин.
Совет Федерации сегодня одобрил закон о поправках в Конституцию. Голосование за поправки состоится 22 апреля 2020 года. В том числе в новую редакцию предлагают внести изменения в части определения новых полномочий органов власти для обеспечения ее стабильности.

Член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский полагает, что подобное изменение в отношении к власти имеет ряд объективных причин.

«Стране, обществу, гражданам нужна страховка от ошибок власти. Большая доля «ручного» управления одного человека имеет некоторые риски. «Два ключа» при принятии важных политических решений в значительной мере гарантируют их качество, стабильность публичной власти. Чтобы предотвратить возможное внутреннее противостояние, конфликты, в обновлённой Конституции закрепляются новые полномочия органов власти, усиливающие систему взаимоконтроля (в рамках механизма сдержек и противовесов). Так, назначение руководителей «силовых» ведомств будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, а Государственная Дума будет утверждать руководство и состав Правительства РФ. Конституционный Суд получает возможность заранее заблокировать антиконституционные законы».

По мнению Виктора Полянского, данная перспективная стратегия развития страны будет приниматься с учётом мнения регионов – для этого усилена роль Госсовета, которому придается конституционный статус. Муниципалитеты встраиваются в единую систему публичной власти, что позитивно скажется на ее эффективности, социальном самочувствии населения страны в целом, и в том числе жителей нашей области, передает пресс-служба облправительства.
 
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Комментарии


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