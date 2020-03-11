Повышение социального самочувствия населения - результат успешной сбалансированности полномочий власти

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Член Общественной палаты Самарской области Виктор Полянский полагает, что подобное изменение в отношении к власти имеет ряд объективных причин.«Стране, обществу, гражданам нужна страховка от ошибок власти. Большая доля «ручного» управления одного человека имеет некоторые риски. «Два ключа» при принятии важных политических решений в значительной мере гарантируют их качество, стабильность публичной власти. Чтобы предотвратить возможное внутреннее противостояние, конфликты, в обновлённой Конституции закрепляются новые полномочия органов власти, усиливающие систему взаимоконтроля (в рамках механизма сдержек и противовесов). Так, назначение руководителей «силовых» ведомств будет происходить только после консультаций в Совете Федерации, а Государственная Дума будет утверждать руководство и состав Правительства РФ. Конституционный Суд получает возможность заранее заблокировать антиконституционные законы».По мнению Виктора Полянского, данная перспективная стратегия развития страны будет приниматься с учётом мнения регионов – для этого усилена роль Госсовета, которому придается конституционный статус. Муниципалитеты встраиваются в единую систему публичной власти, что позитивно скажется на ее эффективности, социальном самочувствии населения страны в целом, и в том числе жителей нашей области, передает пресс-служба облправительства.