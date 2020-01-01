Песков рассказал, насколько сдвинутся сроки строительства "Северного потока — 2"

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— Компания на фоне незаконных, с нашей точки зрения, санкций США приняла решение о завершении работ. Это решение компании, безусловно, сдвинет вправо, как говорится, сроки ввода этого проекта, но не помешает ему. С опозданием проект, мы надеемся, будет введён в действие, необходимые мощности для этого имеются, мы об этом уже говорили, — отметил он.Фото: соцсети