Моногорода регионального значения могут получить дополнительные меры поддержки

81

На совещании были подведены итоги деятельности гражданской обороны и территориальной системы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области в 2019 году и поставлены задачи на 2020 год, рассмотрены вопросы об оперативной обстановке в регионе, ходе реализации национальных проектов, выполнении государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области на 2014-2021 годы, а также предложения о мерах дополнительной поддержки моногородов регионального и федерального значения».Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил об итогах деятельности гражданской обороны, территориальной подсистемы Самарской области Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2019 году. Всего в прошлом году в регионе произошло четыре чрезвычайных ситуации. По словам Олега Бойко, все подведомственные службы оперативно реагировали на ЧС. На потенциально опасных объектах региона происшествий зафиксировано не было.Также Олег Бойко доложил об обстановке на территории Самарской области. Минувшая неделя в регионе также не была отмечена чрезвычайными ситуациями.Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов доложил о ходе реализации национальных проектов. Этот вопрос традиционно находится на постоянном контроле Правительства Самарской области, руководителями министерств и ведомств ведется постоянный мониторинг. В настоящее время средства на реализацию национальных проектов в соответствии с планами на текущий год, в регион уже пришли, и перед ведомствами стоит задача по своевременному прохождению процедуры электронных торгов.Виктор Кудряшов подчеркнул: «Считаю необходимым напомнить про одну крайне важную контрольную точку. Это 15 марта – срок, до которого должно быть обеспечено размещение всего объема государственного и муниципального заказа. Все мы знаем, что размещению заказа предшествует большой объем подготовительной работы – подготовка смет, технического задания, прохождение экспертиз. Призываю вас завершить эту работу уже к началу будущей недели».Также Дмитрий Богданов рассказал о мерах поддержки монопрофильных муниципальных образований регионального значения - Октябрьска, Похвистнево и Чапаевска (моногород федерального значения).Государственная программа поддержки моногородов дала существенные результаты в Чапаевске. В город пришли два крупных инвестора, удалось создать более 800 рабочих мест.Министерство предлагает ввести дополнительные меры поддержки многопрофильный муниципальных образований. Так, в муниципалитетах планируется открыть для предпринимателей профильные центры «Мой бизнес». В 2020 году такой центр должен открыться в Чапаевске, в 2022 году в Октябрьске, в 2024 году в Похвистнево. Кроме того, министерство предложило установить льготную выкупную стоимость земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, упростить для инвесторов порядок предоставления бюджетных субсидий, а также предпринять дополнительные усилия по брендированию территорий.Виктор Кудряшов рекомендовал главам моногородов регионального значения проявлять большую активность и предложил ввести практику ежегодных отчетов глав моногородов, начиная с этого года.«В конце марта – начале апреля у нас будет отчет о работе правительства в Самарской губернской думе. Предлагаю в это же время отчитаться и главам моногородов. Пусть расскажут о том, что было сделано в текущем году для того, чтобы воспользоваться существующим инструментарием по поддержке моногородов и представят свои предложения о том, как его можно развить и использовать для инвестиций, создания новых рабочих мест», отметил первый вице-губернатор.Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос о достижении целевых показателей государственной программы Самарской области «Развитие социальной защиты населения в Самарской области на 2014-2021» за прошедший год. Об итогах реализации программы рассказала министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова.В 2019 году в детских оздоровительных лагерях отдохнуло более 39,7 тыс. детей, из них более 13 тысяч - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. «Особенностью 2019 года стала реализация двух направлений, которые многие годы буксовали. Нам удалось провести профильные смены для детей с сахарным диабетом и подростков, состоящих на специализированных видах профилактического учета. Этот заезд прошел успешно, будем организовывать его и дальше», - отметила министр.Кроме того, Марина Антимонова подчеркнула, что в прошедшем и текущем году в совершенствование материально-технической базы учреждений социальной сферы вкладываются беспрецедентные суммы , что позволяет значительно ее обновить, передает пресс-служба облправительства.