Медведев рассказал об успехах в интеграции России и Белоруссии
20 ноября 2019 18:06
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Если не пойти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после переговоров со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, передает life.ru.
По его словам, между странами всё ещё есть разногласия. Однако Медведев выразил благодарность Минску за желание решать спорные моменты в партнёрском ключе.
Как отметил глава правительства, важно обсуждать разногласия, в том числе границы суверенитета двух стран, без эмоций.
"Мы должны в спокойном, прагматичном ключе обсуждать вопросы, имеющие фундаментальное значение для граждан наших стран, их будущего, прежде всего экономические, социальные вопросы", — сказал он.
В то же время Медведев рассказал, что значительная часть дорожных карт по интеграции двух стран согласована. По его словам, позиции Москвы и Минска "сближаются каждый день".
Тем не менее стороны не смогли договориться о сотрудничестве в сфере энергетики.
"И у каждой страны есть свои представления о том, каким образом сотрудничать на будущее", — сказал Медведев.
Глава кабмина отметил, что по каждому вопросу существует множество нюансов, однако это не означает, что стороны не способны договориться.
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