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Новости /  Политика /  Политика региона  

Крымский сенатор оценил заявление НАТО с призывом "вернуть" Крым Украине

31 октября 2019 19:48
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Заявление комиссии Украина-НАТО, где альянс призвал Россию "вернуть" полуостров Украине, является словоблудием, и его авторы сами отдают себе в этом отчет, заявил РИА Новости крымский сенатор Сергей Цеков.

Ранее в четверг в Киеве комиссия Украина-НАТО одобрила заявление, в котором североатлантический альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.

"Эти пустые заявления не предполагают никаких последствий и являются просто-напросто словоблудием. НАТО сама не верит, что Россия вдруг отдаст Крым Украине", - заявил Цеков.

По его словам, представители альянса еще несколько лет назад выработали "кальку" таких заявлений и теперь штампуют их от заседания к заседанию.
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Комментарии



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