Как достичь высоких показателей индекса качества городской среды, обсудили в Правительстве региона

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В среду, 23 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу повышения значений индикаторов индекса качества городской среды в муниципалитетах региона.

Совершенствование качества городской среды является целью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Индекс качества городской среды (ИКГС) является важнейшим инструментом оценки степени комфорта российских городов. ИКГС рассчитывается по 36 индикаторам. В основе расчетов - анализ шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

В начале года индекс комфорта городской среды в городах Самарской области находился на отметке 160,4. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу повысить значение этого показателя.

«Индекс городской среды является важнейшим показателем, по которому оценивается эффективность управленческих команд субъектов Федерации. На повышение этого показателя влияет два фактора. Во-первых, безусловно, необходимо и в дальнейшем проводить большую работу по благоустройству территорий, повышению доступности разного рода услуг. В то же время, мы пришли к выводу, что повлиять на эту ситуацию мы сможем, своевременно представляя актуальную и достоверную информацию о том, чего мы уже достигли», - отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства призвал глав муниципалитетов активнее взаимодействовать с федеральным Министерством строительства и ЖКХ, обмениваться опытом с успешными муниципалитетами и наладить сотрудничество с областными министерствами и ведомствами, чтобы решать этот вопрос комплексно.

С докладом о перспективах роста значения ИКГС выступил заместитель директора Центра компетенций по вопросам городской среды, директор «ГБУ «Региональное агентство энергоэффективных и информационных технологий» Дмитрий Воловельский. Центр в сотрудничестве с Минстроем РФ проанализировал работу по формированию индекса городской среды и обозначил шесть наиболее перспективных направлений. Это, в первую очередь, «Разнообразие услуг в жилой зоне». Здесь муниципалитетам необходимо отрегулировать процесс оперативной передачи данных об объектах инфраструктуры и сервиса (в том числе магазины, кафе, парикмахерские) поисковым картографическим системам Яндекс.Карты, ДубльГИС и другим. Как отметил докладчик, в текущем году в этой работе заметных успехов достигли Самара и Кинель, Новокуйбышевск и Октябрьск.

Второй индикатор, которое может повлиять на существенный рост показателя – «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, учтенных в государственном кадастре». Председатель областного Правительства призвал глав городских округов усилить работу в этом направлении.

Существенный рост значения ожидается по критерию «Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений» - на него повлияют результаты исполнения программы «Формирование комфортной городской среды». Прирост ожидается и в связи с тем, что в текущем году Сызрань, Отрадный и Жигулевск выиграли конкурс по формированию комфортной городской среды в малых городах. Реализация проектов благоустройства в этих муниципалитетах окажет существенное влияние на показатель.

Как показал анализ, проведенный центром, города Самарской области в текущем году набирают больше баллов и по направлениям «Доля площади города, убираемой механизированным способом», «Доля сервисов, повышающих комфортность жизни для маломобильных групп населения».

Еще один важнейший критерий, который, безусловно, влияет и на исполнение всех остальных, – «Доля граждан старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по развитию городской среды». Виктор Кудряшов поручил Министерству ЖКХ проработать вопрос о создании специализированной цифровой платформы, на которой могли бы обсуждаться вопросы по совершенствованию общественных территорий и развитию городских пространств.

По итогам совещания было принято решение по созданию проектного офиса, который будет заниматься вопросами достижения высоких значений индекса качества городской среды.