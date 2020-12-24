Как достичь высоких показателей индекса качества городской среды, обсудили в Правительстве региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
О главных героях 2020-го, о принципах работы и кадровых решениях, а также о том, как Самарской области удалось, вопреки пандемии, строить и развиваться.
Итоги года и разбор полетов: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал итоговое интервью sova.info
Начало движения из села Рождествено планируется осуществлять с 6.00, а последний рейс от Речного вокзала Самары запланирован на 20.00.
В Самаре изменилось время работы судов до села Рождествено
В ходе заседания члены рабочей группы рассмотрели конкурсные материалы, и путем открытого голосования выбрали победителей.
Определены победители конкурса на лучшее праздничное оформление Самары к Новому году и Рождеству
Кроме того, с начала года на 25% выросла клиентская база ПСБ по сопровождению ГОЗ.
ПСБ в три раза увеличил количество операций расчетно-кассового сопровождения ГОЗ
Тем не менее на данных территориях , где ранее был объявлен карантин, продолжают действовать отдельные ограничительные меры.
В четырех районах Самарской области снят карантин по африканской чуме свиней
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой.
Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%
На базе университетского центра газодинамических исследований создано совместное конструкторское бюро "Водород СМ".
Самарский университет и "Силовые машины" разработают первую в России газотурбинную установку на метано-водородном топливе
Открылся новый корпус гальванического производства.
«ОДК-Кузнецов» продолжает программу модернизации производства
Самара  -11 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.84
-0.62
EUR 91.35
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В День энергетика отметили лучших специалистов отрасли региона
Новогодние туристические программы: журналистов и блогеров СО приглашают принять участие в четвёртом пресс-туре 
Жителям Самарской области покажут лучшие военно-патриотические фильмы в режиме онлайн
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Как достичь высоких показателей индекса качества городской среды, обсудили в Правительстве региона

24 декабря 2020 15:45
125
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу повышения значений индикаторов индекса качества городской среды в муниципалитетах региона.

В среду, 23 декабря 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу повышения значений индикаторов индекса качества городской среды в муниципалитетах региона. 

Совершенствование качества городской среды является целью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Индекс качества городской среды  (ИКГС) является важнейшим инструментом оценки степени комфорта российских городов. ИКГС рассчитывается по 36 индикаторам. В основе расчетов  - анализ шести разных типов городских пространств: жилья, уличной, общественно-деловой и социально-досуговой инфраструктуры, озелененных и водных пространств, а также общегородского пространства. Каждый из них оценивается по шести критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

В начале года индекс комфорта городской среды в городах Самарской области находился на отметке 160,4. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров  поставил задачу повысить значение этого показателя. 

«Индекс городской среды является важнейшим показателем, по которому оценивается эффективность управленческих команд субъектов Федерации. На повышение этого показателя влияет два фактора. Во-первых, безусловно, необходимо и в дальнейшем проводить большую работу по благоустройству территорий, повышению доступности разного рода услуг. В то же время,  мы пришли к выводу, что повлиять на эту ситуацию мы сможем, своевременно представляя актуальную и достоверную информацию о том, чего мы уже достигли», - отметил Виктор Кудряшов.

Председатель областного Правительства призвал глав муниципалитетов активнее взаимодействовать с федеральным Министерством строительства и ЖКХ, обмениваться опытом с успешными муниципалитетами и наладить сотрудничество с областными министерствами и ведомствами, чтобы решать этот вопрос комплексно. 

С докладом о перспективах роста значения ИКГС выступил заместитель директора Центра компетенций по вопросам городской среды,  директор «ГБУ «Региональное агентство энергоэффективных и информационных технологий» Дмитрий Воловельский. Центр в сотрудничестве с Минстроем РФ проанализировал работу по формированию индекса городской среды и обозначил шесть наиболее перспективных направлений. Это, в первую очередь, «Разнообразие услуг в жилой зоне». Здесь муниципалитетам необходимо  отрегулировать процесс  оперативной передачи данных  об объектах инфраструктуры и сервиса (в том числе магазины, кафе, парикмахерские) поисковым картографическим системам Яндекс.Карты, ДубльГИС и другим. Как отметил докладчик, в текущем году в этой работе заметных успехов достигли Самара и Кинель, Новокуйбышевск и Октябрьск. 

Второй индикатор, которое может повлиять на существенный рост показателя – «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, учтенных в государственном кадастре». Председатель областного Правительства призвал глав городских округов усилить работу в этом направлении. 

Существенный рост значения ожидается по критерию «Доля озелененных территорий общего пользования в общей площади зеленых насаждений» - на него повлияют результаты исполнения программы «Формирование комфортной городской среды». Прирост ожидается и в связи с тем, что в текущем  году Сызрань, Отрадный и Жигулевск выиграли конкурс по формированию комфортной городской среды в малых городах. Реализация проектов благоустройства в этих муниципалитетах окажет существенное влияние на показатель.

Как показал анализ, проведенный центром, города Самарской области в текущем году набирают больше баллов и по направлениям «Доля площади города, убираемой механизированным способом», «Доля сервисов, повышающих комфортность жизни для маломобильных групп населения».  

Еще один важнейший критерий, который, безусловно, влияет и на исполнение всех остальных, – «Доля граждан старше 14 лет, вовлеченных в принятие решений по развитию городской среды». Виктор Кудряшов поручил Министерству ЖКХ проработать вопрос о создании специализированной цифровой платформы, на которой могли бы обсуждаться вопросы по совершенствованию общественных территорий и развитию городских пространств. 

По итогам совещания было принято решение по созданию проектного офиса, который будет заниматься вопросами достижения высоких значений индекса качества городской среды.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
24 декабря 2020  17:42
О главных героях 2020-го, о принципах работы и кадровых решениях, а также о том, как Самарской области удалось, вопреки пандемии, строить и развиваться.
Итоги года и разбор полетов: губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал итоговое интервью sova.info
О главных героях 2020-го, о принципах работы и кадровых решениях, а также о том, как Самарской области удалось, вопреки пандемии, строить и развиваться. Политика региона
3
24 декабря 2020  16:18
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.
Дмитрий Азаров встретился с детьми – участниками акции «Ёлка желаний»
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече. Политика региона
176
24 декабря 2020  15:45
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу повышения значений индикаторов индекса качества городской среды в муниципалитетах региона.
Как достичь высоких показателей индекса качества городской среды, обсудили в Правительстве региона
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу повышения значений индикаторов индекса качества городской среды в муниципалитетах региона. Политика региона
123
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
1608
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
1495
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
2110
Весь список
Видео
21 декабря 2020  09:37
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Гендиректор "Тяжмаша": " В условиях пандемии завод не только не сократил, но и создал более 200 рабочих мест"
Завод во время пандемии коронавируса помогает не только своим сотрудникам, но и медицинским учреждениям Сызрани.
Экономика региона
2270
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
5655
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
5420
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
5705
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
5459
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
5623
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
7195
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
7925
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
8209
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
8064
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
9474
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
12465
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.
24 декабря 2020  16:18 
Дмитрий Азаров встретился с детьми – участниками акции «Ёлка желаний»
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече. Политика региона
176
Решения самарских IT-компаний высоко оценили на федеральном уровне
24 декабря 2020  13:42 
Решения самарских IT-компаний высоко оценили на федеральном уровне
В Самаре состоялся круглый стол на тему «Реализация «антиковидных» решений самарских IT-компаний в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в период... Экономика региона
324
Еще 305 человек заболели коронавирусом в Самарской области
24 декабря 2020  12:34 
Еще 305 человек заболели коронавирусом в Самарской области
В больницах остаются 1733 пациента. Здравоохранение
520
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
24 декабря 2020  11:50 
Как будет ходить транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
Напомним, из-за коронавируса в этом году запрещены новогодние корпоративы. Транспорт
372
Основной темой заседания стала реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
23 декабря 2020  21:05 
Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Основной темой заседания стала реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Политика региона
1936
Весь список
Акценты
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой.
24 декабря 2020  16:59 
Строительная готовность второго этапа мостового перехода «Фрунзенский» составляет 50%
В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по возведению путепроводов и подходов к ним на обеих транспортных развязках и над железной дорогой. Строительство
103
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече.
24 декабря 2020  16:18 
Дмитрий Азаров встретился с детьми – участниками акции «Ёлка желаний»
В этом году Дмитрий Азаров исполнил мечты семерых детей и вручил им подарки при личной встрече. Политика региона
176
«Эти люди внесли особый вклад в развитие нашего региона», – подчеркнул руководитель области.
24 декабря 2020  14:19 
Нина Косарева и Константин Титов стали Почетными гражданами Самарской области
«Эти люди внесли особый вклад в развитие нашего региона», – подчеркнул руководитель области. Социум
271
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
1429
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
2726
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
2744
Весь список
Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
1293
23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
1356
22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
2094
Весь список