Губернатор Дмитрий Азаров провёл заседание Правительства Самарской области

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В среду,, Губернатор Самарской областипровел расширенное заседание регионального Правительства. Члены кабмина обсудили проекты изменений в ряд законодательных актов, которые в ближайшее время будут вынесены на рассмотрение в Губернскую Думу. Они касаются вопросов обеспечения медикаментами, развития ЖКХ, пользования платными автодорогами, а также предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам.Открывая заседание, губернатор вручил удостоверение Председателя Правительства. Напомним, вчера его кандидатура была согласована депутатами Губернской Думы, соответствующее распоряжение уже подписано главой региона.«Виктор Владиславович, ещё раз хочу искренне пожелать вам успехов, тем более, что успехи у нас общие, на всю нашу команду. У нас никаких передышек, мы работаем в режиме полной мобилизации. И этот темп сейчас задан реализацией нацпроектов, инициированных Президентом страны», – сказал Дмитрий Азаров.Глава региона также подчеркнул, что в скором времени завершится первый год реализации нацпроектов, и к этой «контрольной точке» всем ведомствам необходимо подойти со 100% готовностью: «К итогам года мы должны подойти со всей ответственностью, а главное – с результатами. Результатами, которые оценят жители Самарской области. Это позволит нам создать прочную основу для дальнейших достижений, получения дополнительных средств из федерального бюджета, привлечения средств из внебюджетных источников, в том числе инвестиций. Динамика крайне важна. Выполнение всех показателей, всех планов будет носить определяющий характер в будущем. Поэтому концентрация у нас полная!», – обратился Дмитрий Азаров к членам Правительства.​Министр здравоохранения Самарской областипредложил вынести на рассмотрение депутатского корпуса вопрос, связанный с изменениями регионального закона об обеспечении наркотическими средствами и психотропными веществами учреждений здравоохранения. Он пояснил, что в соответствии с федеральным законодательством действует государственная монополия на отдельные виды деятельности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В Самарской области таким предприятием-монополистом является «Самарафармация», но при этом на данный момент договор на закупку подобного рода средств с ним может быть заключен только после проведения процедуры торгов:​«Анализ закупок показывает отсутствие конкуренции, а закупки признаются несостоявшимися в связи с подачей заявки одним участником – «Самарафармацией». При этом учреждения несут временные затраты, а также расходы, связанные с проведением процедур закупок, – пояснил министр. – Учитывая изложенное, законопроектом предлагается наделить полномочиями единственного исполнителя на оказание данных услуг «Самарафармацию», что позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств и качество оказания медицинской помощи оперативного обеспечения такими препаратами».​Глава региона, равно как и члены Правительства, поддержал законодательную инициативу.​Еще один законопроект Правительства связан с установкой предельного значения платы за проезд по платным дорогам общего пользования. Этот вопрос носит перспективный характер: на данный момент в области нет ни одной платной автодороги, сейчас только рассматривается вопрос о взимании средств за проезд по мостовому переезду в районе Климовки, строительство которого начнется в ближайшее время на основе концессионного соглашения. Установление предельной оплаты необходимо для того, чтобы у концессионера не было возможности завышать стоимость проезда по платному участку автодороги.​В соответствии с законопроектом, максимальный размер платы за проезд для легковых автомобилей будет составлять 2 рубля 10 копеек за километр, для среднегабаритных транспортных средств – 4 рубля 10 копеек, а для грузовых – 12 рублей 30 копеек. Данный законопроект также будет направлен в Губернскую Думу без поправок Правительства.​Большая часть вопросов расширенного заседания на этот раз касалась предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам. К примеру, администрация города Похвистнево запросила у регионального Правительства средства на реализацию инвестиционных проектов: на проектирование и реконструкцию водозабора «Западный» в рамках реализации нацпроекта «Экология», а также на завершение работ по строительству детского сада на 150 мест по ул. Губкина, 25 и физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. И если вопросов по выделению средств на реализацию проекта по водозабору не возникло (к его реализации планируется приступить в 2020 году, сейчас как раз формируются источники финансирования), то выделение средств на завершение строительства детского сада и ФОКа, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца этого года, вызвало вопросы у Губернатора:«Почему софинансирование из муниципального бюджета на эти объекты не было предусмотрено? – обратился Дмитрий Азаров к главе Похвистнево. – Если вы при бюджетном планировании не учитываете эти 5% от всей стоимости объекта для софинансирования работ, значит они вам не нужны, вы в них не заинтересованы».При разборе ситуации выяснилось, что средств на достройку объектов городу не хватает из-за снижения собираемости доходов от запланированного уровня, а также из-за того, что после проведения экспертизы стоимость проектов возросла, к тому моменту объем выделенных средств на сад и ФОК был уже утвержден.«Мне боле понятно, когда мы даем деньги на проектирование новых объектов. А когда глава встает и говорит, что у него на софинансирование не заложены деньги – это ошибка бюджетного планирования, это непрофессионализм и безответственность», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Отвечая на вопрос Главы региона о снижении уровня собираемости доходов, руководитель Похвистнево пояснил, что одной из причин стало закрытие предприятия по производству подшипников для сельхозтехники «Агрос». При этом глава города не сообщил о закрытии предприятия профильным министерствам, чтобы те своевременно оказали меры поддержки производителю, предотвратив тем самым ситуацию.«У вас закрывается предприятие, когда мы говорим о создании новых рабочих мест, о темпах опережающего развития промышленности. Вы даже ничего не предприняли, чтобы помочь удержать предприятие, – отметил глава региона. – Давно в лету канули те времена, когда спокойно смотрят на закрытие предприятий, другое время сейчас, и вы ответственность должны чувствовать: 150 человек с членами их семей остались без средств к существованию, это говорит о вашем безразличии!».Дмитрий Азаров также поручил Председателю Правительства Виктору Кудряшову детально изучить актуальную экономическую ситуацию в городе и предоставить подробный доклад.Глава региона согласовал выдачу муниципального кредита городу, так как объекты носят социальный характер и их строительство необходимо завершить, но при этом поручил главам всех муниципальных образований пересмотреть подход к бюджетному планированию, подходить к этому вопросу в крайней степени ответственно.«Коллеги, за время работы в Совете Федерации я в разных регионах видел ситуацию и знаю, как регионы справлялись с уровнем долговой нагрузки, в том числе сопоставимой с доходами, либо превышающей. Где предметно этим занимались, разрабатывали программы, проводили колоссальную оптимизацию и получали результаты. – сказал Дмитрий Азаров. – Коллеги, все зависит от вас, от глав муниципальных образований: там, где глава четко понимает стратегию, корректирует ее исходя из текущей ситуации, в реализации нацпроектов видит возможности, там ситуация меняется. Очень удобно из года в год просто наращивать долг, ссылаясь на кассовый разрыв. Я еще раз хочу вас нацелить на активную работу, на изменение ситуации», – заключил губернатор, передает пресс-служба облправительства.