Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию

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Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование.Во время подготовки ко второму чтению в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех фракций, из них около 200 учли, а 175 рекомендовали к отклонению.После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом две трети региональных Заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует — вопрос закрыт.Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.Фото: Антон Новодережкин/ТАСС