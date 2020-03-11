Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
11 марта 2020 14:10
72
Документ поступил в нижнюю палату 20 января. Изложенные в нем предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура — общероссийское голосование.
Во время подготовки ко второму чтению в профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству поступили почти 400 поправок от всех фракций, из них около 200 учли, а 175 рекомендовали к отклонению.
Как конституционные поправки будут вступать в силу
После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом две трети региональных Заксобраний. Затем глава государства подписывает и публикует поправки.
Сначала вступает в силу третья статья: она требует от президента направить поправки в Конституционный суд. Там за семь дней решают, соответствует ли закон Конституции, и если не соответствует — вопрос закрыт.
Если поправки отвечают Конституции, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование по собственно тексту поправок в Основной закон.
В своем указе глава государства сформулирует вынесенный на голосование вопрос и назначит дату (минимум через 30 дней после указа), голосовать смогут все россияне старше 18, кроме недееспособных и заключенных, день голосования будет объявлен нерабочим, организацией займется система ЦИК, а наблюдать будут общественные палаты.
ЦИК за пять дней подсчитает результаты и затем за три дня опубликует их. Если больше половины пришедших на участки поддержали проект, обновленная Конституция вступает в силу со дня публикации итогов голосования.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 марта 2020 14:10
После Госдумы их должен одобрить Совфед, а потом две трети региональных Заксобраний. Политика региона
71
11 марта 2020 09:28
Глава региона отметил, что изменения в Конституцию сегодня активно обсуждаются гражданами страны. Политика региона
170
10 марта 2020 23:36
В том числе и спортивные. Политика региона
272
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
998
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
937
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1455
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
941
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
531
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
863
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1134
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3145
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1439
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
865
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
569
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
891
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
903
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1502
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2001
Мероприятия