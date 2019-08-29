Глава "Слуги народа" стал новым спикером Верховной рады Украины

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После своего избрания Разумков сделал громкое заявление, что Рада при нём войдёт в историю как "парламент, который сможет объединить Украину".29 августа начал работу новый украинский парламент. В ходе заседания действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия.