Глава "Слуги народа" стал новым спикером Верховной рады Украины
29 августа 2019 20:39
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После своего избрания Разумков сделал громкое заявление, что Рада при нём войдёт в историю как "парламент, который сможет объединить Украину".
29 августа начал работу новый украинский парламент. В ходе заседания действующий Кабинет министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом сложил полномочия.
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29 августа 2019 16:21Правительство Украины во главе с Гройсманом ушло в отставку
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