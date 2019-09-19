Глава Новокуйбышевска досрочно уходит с поста по собственному желанию

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В Думу городского округа Новокуйбышевск поступило заявление от главы города Владимира Фомина о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.Заявление будет рассмотрено на первой сессии городского парламента, которая состоится 23 сентября.В соответствии с регламентом, депутаты примут решение о наделении полномочиями и.о. главы города одного из заместителей градоначальника, а также объявят о формировании комиссии, которая до конца года примет решение о назначении нового главы г.о. Новокуйбышевск, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.