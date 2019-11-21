ФСБ видеозаписью ответила Киеву на слова о краже унитазов с кораблей
21 ноября 2019 16:16
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— На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной санитарной техникой. Если в ходе перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела "угробить" суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны, — заявили в Федеральной службе безопасности России.
В ноябре прошлого года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу с РФ в районе Керченского пролива. Пограничники остановили корабли, а моряков задержали. На допросе нарушители признались в провокации. Они находились под арестом до сентября этого года, позже их передали Украине в рамках обмена.
18 ноября Москва передала Киеву три арестованных в Керченском проливе корабля, а 20 ноября они прибыли в Очаков. После этого там заявили, что россияне украли с судов унитазы и плафоны, а также вооружение.
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Комментарии
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21 ноября 2019 16:52
Ситуацию прокомментировал Владимир Путин. Политика региона
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21 ноября 2019 16:16
"На кадрах хорошо видно, что катера и буксир переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной санитарной техникой." Политика региона
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