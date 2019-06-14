Дмитрий Азаров встретился с руководителями некоммерческих организаций региона - победителями конкурса Президентских грантов
14 июня 2019 16:11
44
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.
На реализацию проектов Фонд Президентских грантов направит 62,2 млн руб.
Поддержку получили больше 20% от числа заявленных проектов.
Это один из лучших результатов в стране!
«Сегодня в зале собрались люди небезразличные, активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди,которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями: идеями развития нашего общества, помощи,реализации проектов, направленных в будущее. Искренне благодарю вас за ту работу, которую вы ведете, за то, что вы делаете для всего нашего общества. Ваши проекты стали победителями в непростом конкурсе общественного отбора наилучших практик для реализации и поддержки со стороны президентских грантов. Это говорит о том, что дело, которым вы занимаетесь, очень востребовано в обществе и оценивается государством, лично Президентом страны», - отметил Дмитрий Азаров.
Губернатор подчеркнул: очень значимо, что глава государства Владимир Владимирович Путин стал инициатором широкой государственной и прямой президентской поддержки общественных инициатив.
«Для нас, на территории региона, ваши проекты, безусловно, крайне важны.Эта встреча - не только знак благодарности и признательности вам за то,что вы делаете, но и, конечно, искреннее желание понять и поддержать те проекты, которые вы реализуете», сказал глава региона.
В последние годы беспрецедентная поддержка общественных инициатив есть и на региональном уровне.
Более 230 млн рублей в этом году выделено из бюджета СО на поддержку идей некоммерческих организаций (Губернаторский проект "СОдействие").
"Беспрецедентная сумма,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В прошлом году было направлено лишь 80 млн рублей. Это абсолютный рекорд по сравнению со всеми предыдущими годами. При такой грантовой поддержке можно сделать очень много добрых дел. Главное - энергия, желание людей, реальная гражданская инициатива. Понимая, насколько важно развивать общественую активность, мы будем и дальше не только сохранять,но и увеличивать меры поддержки".
Обстоятельное обсуждение проектов, удостоенных президентских грантов, продолжается. Кроме выступающих, которые заявились к выступлению заранее, губернатор попросил высказаться всех участников: рассказать о проектах, и главное - обозначить, какую поддержку может оказать регион.
Константин Клюев рассказал о социально-патриотическом проекте "Память", который реализуется с 2014 года. Главные цели проекта - возрождение и популяризация военных песен России, военно-патриотическое воспитание молодёжи. В проекте участвуют воспитанники детдомов, курсанты, кадеты, ветераны.
За время работы проект вышел далеко за рамки одного региона и приобрёл международный уровень. В мероприятиях традиционно участвуют представители Белоруссии, Казахстана. Только непосредственных участников - более 1300.
Интересный проект - Дендропарк презентовала Екатерина Красильникова. Его задача - превратить заложенный в 2000 году в Тольятти дендрарий в знаковое место отдыха горожан и создать ещё одну точку притяжения туристов на карте СО.
Группа энтузиастов восстанавливает дендрарий уже несколько лет. Президентская поддержка позволит вывести эту работу на новый уровень. Кроме того, предполагается создать в 10 школах Тольятти отряды, которые бы брали шефство над благоустройством определенных участков Дендропарка.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что дендропарк, созданный руками самих людей, при их активном участии - это отличная инициатива, которая действительно может стать отличительной особенностью Тольятти, привлечь горожан и туристов. Вместе с тем, сейчас о Дендропарке знает очень мало людей.
Неизвестны широкому кругу людей и многие другие проекты.
Дмитрий Азаров поручил Департаменту информационной политики СО предоставить площадки СМИ, каждому проекту-победителю Президентских грантов, чтобы о них узнали как можно больше наших земляков.
Также губернатор поручил Департаменту информационной политики СО совместно с руководителем департамента информационных технологий и связи СО Станиславом Казариным сделать отдельную страницу о проектах-победителях президентских грантов на samregion.ru с выходом на неё с первой страницы сайта. На странице будет размещена полная информация и контакты организаторов.
Что касается самого Дендропарка, поддержать начинание необходимо и мэрии Тольятти.
«Мы благоустраиваем территории ФКГС, и там тоже определяющей является активность людей. Этот проект может стать прорывом для Тольятти. Администрация города должна помогать», - отметил Дмитрий Азаров.
Руководитель организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских рассказал о проекте "Ресурсный центр по вопросам инвалидности как способ занятости молодых людей с инвалидностью",который направлен на создание условий по трудоустройству людей с ограничениями по здоровью.
По словам Печерских, трудоустройство людей с особенностями здоровья - процесс тонкий и требующий индивидуального подхода. Организация накопила в этой сфере огромный опыт, и сделала ряд наблюдений, которые позволили выявить системные проблемы, требующие решений на уровне власти.
Так, организация провела исследования о том, какие профессии могут быть востребованы людьми с ментальными нарушениями. «Мы пытаемся не только трудоустроить ребят, а выстроить систему. И она выстроится тогда, когда мы начнём работать по профподготовке с коррекционными школами»
По словам Евгения Печерских, сегодня профориентации в коррекционных школах уделяется мало внимания - нет специального оборудования, учреждения не знают запросов рынка. В итоге одним ребятам после школы приходится обучаться дополнительно, другие замыкаются в себе и оставляют попытки трудоустройства.
«Это важнейшая тема, - подчеркнул губернатор. - Вы проводите огромную работу, большое вам за это спасибо!»
Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению вопросов по повышению качества профориентационной работы для инвалидов Общественную палату СО, профильные министерства.
Совместно с "Десницей" они рассмотрят перечень востребованных профессий, которые могут освоить люди с особенностями здоровья, пересмотрят подходы к профессиональному образованию в коррекционных школах. Также Дмитрий Азаров порекомендовал организациям активнее выходить в интернет.
Елена Быкова занимается проектами в области информационного развития - «Дорога добра», «Школа компьютерного творчества». Она подняла проблему сопровождения проектов после окончания срока действия грантов. Зачастую проекты продолжают работать, но прежней поддержки уже не имеют.
Дмитрий Азаров согласился с тем, что проекты-победители Президентских грантов должны иметь поддержку на всём сроке своего действия и поручил профильным подразделениям администрации такую работу организовать.
«Нужно продолжать работать, из поля зрения не терять!» - подчеркнул губернатор.
Лидия Семенова рассказала главе региона об уникальном проекте, который реализуется с 2002 года - Молодежный симфонический оркестр Поволжья. Уже сейчас идет отбор музыкантов для участия в летней сессии,ткоторая пройдет в августе в Тольятти. Ожидается порядка 140 виртуозов.
По результатам отбора будут сформированы три состава: молодежный (от 16 до 28 лет) - большой симфонический, юношеский (от 14 до 20 лет) - малый симфонический и камерный (от 16 до 28 лет). Лидия Семенова пригласила губернатора на фестиваль "Классика OPEN FEST".
"Будут концертные программы, и хотелось бы их широко показать. Например, в лучших залах Самары - на сцене оперного театра и филармонии. По прошлому году нам пришлось платить за аренду залов. Для НКО - это большая проблема", - обратилась Лидия Семенова к Дмитрию Азарову.
Губернатор уже в рамках встречи принял решение, что "для всех творческих проектов, которые получают поддержку из фонда президентских грантов, концертные залы должны предоставляться без арендной платы" и поручил профильным ведомствам детально проработать этот вопрос.
"Нужны зрители, которые любят молодежные оркестры, интересуются их творчеством", - отметила Лидия Семенова, обращаясь к губернатору со словами благодарности.
Дмитрий Азаров предложил выступить Молодежному симфоническому оркестру Поволжья на форуме Ivolga.
"Представляете, молодые музыканты приехали бы к молодым, талантливым и энергичным ребятам и показали бы себя - выступили в рамках закрытия или открытия форума на Open Air. На мой взгляд, это было бы интересно всем", - отметил глава региона.
Общение Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентских грантов продолжалось более 3-х часов. В завершении встречи участники поблагодарили губернатора за открытый и обстоятельный разговор и выразили пожелание, чтобы такие встречи стали регулярными, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 июня 2019 17:43
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов. Политика региона
126
14 июня 2019 16:11
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука. Политика региона
43
13 июня 2019 23:56
Её получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в... Политика региона
252
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1681
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1252
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1252
Видео
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
325
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
312
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
288
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
386
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
371
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
325
Фоторепортажи
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
244
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
539
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
561
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
318
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
619
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
544
Мероприятия