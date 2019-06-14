Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 14 июня, 22:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/06:
USD 64.43
-0.2
EUR 72.7
-0.31
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров встретился с руководителями некоммерческих организаций региона - победителями конкурса Президентских грантов

14 июня 2019 16:11
44
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителями некоммерческих организаций региона, которые стали победителями конкурса Президентских грантов 2019 года.

Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.

На реализацию проектов Фонд Президентских грантов направит 62,2 млн руб.

Поддержку получили больше 20% от числа заявленных проектов.

Это один из лучших результатов в стране! 

«Сегодня в зале собрались люди небезразличные, активные, энергичные, всегда готовые прийти на помощь другому человеку. Люди,которые в хорошем смысле одержимы светлыми идеями: идеями развития нашего общества, помощи,реализации проектов, направленных в будущее. Искренне благодарю вас за ту работу, которую вы ведете, за то, что вы делаете для всего нашего общества. Ваши проекты стали победителями в непростом конкурсе общественного отбора наилучших практик для реализации и поддержки со стороны президентских грантов. Это говорит о том, что дело, которым вы занимаетесь, очень востребовано в обществе и оценивается государством, лично Президентом страны», - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: очень значимо, что глава государства Владимир Владимирович Путин стал инициатором широкой государственной и прямой президентской поддержки общественных инициатив.

«Для нас, на территории региона, ваши проекты, безусловно, крайне важны.Эта встреча - не только знак благодарности и признательности вам за то,что вы делаете, но и, конечно, искреннее желание понять и поддержать те проекты, которые вы реализуете», сказал глава региона. 

В последние годы беспрецедентная поддержка общественных инициатив есть и на региональном уровне. 

Более 230 млн рублей в этом году выделено из бюджета СО на поддержку идей некоммерческих организаций  (Губернаторский проект "СОдействие").

"Беспрецедентная сумма,- подчеркнул Дмитрий Азаров. - В прошлом году было направлено лишь 80 млн рублей. Это абсолютный рекорд по сравнению со всеми предыдущими годами. При такой грантовой поддержке можно сделать очень много добрых дел. Главное - энергия, желание людей, реальная гражданская инициатива. Понимая, насколько важно развивать общественую активность, мы будем и дальше не только сохранять,но и увеличивать меры поддержки".

Обстоятельное обсуждение проектов, удостоенных президентских грантов, продолжается. Кроме выступающих, которые заявились к выступлению заранее, губернатор попросил высказаться всех участников: рассказать о проектах, и главное - обозначить, какую поддержку может оказать регион.

Константин Клюев рассказал о социально-патриотическом проекте "Память", который реализуется с 2014 года. Главные цели проекта - возрождение и популяризация военных песен России, военно-патриотическое воспитание молодёжи. В проекте участвуют воспитанники детдомов, курсанты, кадеты, ветераны.

За время работы проект вышел далеко за рамки одного региона и приобрёл международный уровень. В мероприятиях традиционно участвуют представители Белоруссии, Казахстана. Только непосредственных участников - более 1300.

Интересный проект - Дендропарк презентовала Екатерина Красильникова. Его задача - превратить заложенный в 2000 году в Тольятти дендрарий в знаковое место отдыха горожан и создать ещё одну точку притяжения туристов на карте СО.

Группа энтузиастов восстанавливает дендрарий уже несколько лет. Президентская поддержка позволит вывести эту работу на новый уровень. Кроме того, предполагается создать в 10 школах Тольятти отряды, которые бы брали шефство над благоустройством определенных участков Дендропарка.


Дмитрий Азаров подчеркнул, что дендропарк, созданный руками самих людей, при их активном участии - это отличная инициатива, которая действительно может стать отличительной особенностью Тольятти, привлечь горожан и туристов. Вместе с тем, сейчас о Дендропарке знает очень мало людей.

Неизвестны широкому кругу людей и многие другие проекты.

Дмитрий Азаров поручил Департаменту информационной политики СО предоставить площадки СМИ, каждому проекту-победителю Президентских грантов, чтобы о них узнали как можно больше наших земляков.

Также губернатор поручил Департаменту информационной политики СО совместно с руководителем департамента информационных технологий и связи СО Станиславом Казариным сделать отдельную страницу о проектах-победителях президентских грантов на samregion.ru с выходом на неё с первой страницы сайта. На странице будет размещена полная информация и контакты организаторов.

Что касается самого Дендропарка, поддержать начинание необходимо и мэрии Тольятти.

«Мы благоустраиваем территории ФКГС, и там тоже определяющей является активность людей. Этот проект может стать прорывом для Тольятти. Администрация города должна помогать», - отметил Дмитрий Азаров.

Руководитель организации инвалидов-колясочников "Десница" Евгений Печерских рассказал о проекте "Ресурсный центр по вопросам инвалидности как способ занятости молодых людей с инвалидностью",который направлен на создание условий по трудоустройству людей с ограничениями по здоровью.

По словам Печерских, трудоустройство людей с особенностями здоровья - процесс тонкий и требующий индивидуального подхода. Организация накопила в этой сфере огромный опыт, и сделала ряд наблюдений, которые позволили выявить системные проблемы, требующие решений на уровне власти.

Так, организация провела исследования о том, какие профессии могут быть востребованы людьми с ментальными нарушениями. «Мы пытаемся не только трудоустроить ребят, а выстроить систему. И она выстроится тогда, когда мы начнём работать по профподготовке с коррекционными школами»

По словам Евгения Печерских, сегодня профориентации в коррекционных школах уделяется мало внимания - нет специального оборудования, учреждения не знают запросов рынка. В итоге одним ребятам после школы приходится обучаться дополнительно, другие замыкаются в себе и оставляют попытки трудоустройства.

«Это важнейшая тема, - подчеркнул губернатор. - Вы проводите огромную работу, большое вам за это спасибо!»

Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению вопросов по повышению качества профориентационной работы для инвалидов Общественную палату СО, профильные министерства. 

 Совместно с "Десницей" они рассмотрят перечень востребованных профессий, которые могут освоить люди с особенностями здоровья, пересмотрят подходы к профессиональному образованию в коррекционных школах. Также Дмитрий Азаров порекомендовал организациям активнее выходить в интернет.

Елена Быкова занимается проектами в области информационного развития - «Дорога добра», «Школа компьютерного творчества». Она подняла проблему сопровождения проектов после окончания срока действия грантов. Зачастую проекты продолжают работать, но прежней поддержки уже не имеют.

Дмитрий Азаров согласился с тем, что проекты-победители Президентских грантов должны иметь поддержку на всём сроке своего действия и поручил профильным подразделениям администрации такую работу организовать.

«Нужно продолжать работать, из поля зрения не терять!» - подчеркнул губернатор.

Лидия Семенова рассказала главе региона об уникальном проекте, который реализуется с 2002 года - Молодежный симфонический оркестр Поволжья. Уже сейчас идет отбор музыкантов для участия в летней сессии,ткоторая пройдет в августе в Тольятти. Ожидается порядка 140 виртуозов.

По результатам отбора будут сформированы три состава: молодежный (от 16 до 28 лет) - большой симфонический, юношеский (от 14 до 20 лет) - малый симфонический и камерный (от 16 до 28 лет). Лидия Семенова пригласила губернатора на фестиваль "Классика OPEN FEST".

"Будут концертные программы, и хотелось бы их широко показать. Например, в лучших залах Самары - на сцене оперного театра и филармонии. По прошлому году нам пришлось платить за аренду залов. Для НКО - это большая проблема", - обратилась Лидия Семенова к Дмитрию Азарову.

Губернатор уже в рамках встречи принял решение, что "для всех творческих проектов, которые получают поддержку из фонда президентских грантов, концертные залы должны предоставляться без арендной платы" и поручил профильным ведомствам детально проработать этот вопрос. 

"Нужны зрители, которые любят молодежные оркестры, интересуются их творчеством", - отметила Лидия Семенова, обращаясь к губернатору со словами благодарности.

Дмитрий Азаров предложил выступить Молодежному симфоническому оркестру Поволжья на форуме Ivolga.

"Представляете, молодые музыканты приехали бы к молодым, талантливым и энергичным ребятам и показали бы себя - выступили в рамках закрытия или открытия форума на Open Air. На мой взгляд, это было бы интересно всем", - отметил глава региона.

Общение Дмитрия Азарова с победителями конкурса Президентских грантов продолжалось более 3-х часов. В завершении встречи участники поблагодарили губернатора за открытый и обстоятельный разговор и выразили пожелание, чтобы такие встречи стали регулярными, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.












Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 июня 2019  17:43
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов.
Дмитрий Азаров принял участие в совещании по переходу на новую схему долевого строительства
В центре внимания — готовность регионов к переходу на новую схему долевого строительства с использованием эскроу-счетов.  Политика региона
126
14 июня 2019  16:11
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.
Дмитрий Азаров встретился с руководителями некоммерческих организаций региона - победителями конкурса Президентских грантов
Победителями конкурса стала 31 общественная организация из Самары, Тольятти, Сызрани, Чапаевска, Новокуйбышевска и Безенчука.   Политика региона
43
13 июня 2019  23:56
Её получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в состав СНГ, "которые также внесли вклад в Победу в ВОВ".
Владимир Путин учредил новую медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Её получат участники боевых действий, труженики тыла, не достигшие совершеннолетия узники концлагерей, а также граждане иностранных государств, не входящих в... Политика региона
252
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1681
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1252
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1252
Весь список


Видео
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
325
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
312
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
288
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
386
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
371
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
325
Весь список

Фоторепортажи
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
244
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
539
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
561
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
318
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
619
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
544
Весь список

Мероприятия
В Красноярском районе Самарской области пройдет ежегодный православный Троицкий фестиваль
Самарская областная детская библиотека провела областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства»
Во всех районах Самары ведется активный покос травы
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные