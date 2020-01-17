Дмитрий Азаров встретился с представителями общественных организаций

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Открывая встречу, глава региона поздравил казаков с 286 годовщиной образования Волжского казачьего войска, которая отмечалась 15 января. «Прошедший год был для войска значимым: состоялся большой казачий круг, представители казачества приняли участие в организации многих крупных мероприятий, включая визит в регион патриарха всея Руси Кирилла», — отметил губернатор.«Сегодня перед нами стоит целый ряд важных задач, которые были поставлены в Послании Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, что казачество может внести большой вклад в их реализацию. Все эти задачи полностью соответствуют запросу, который есть в российском обществе»,- отметил Дмитрий Азаров. Прежде всего, это укрепление семейных ценностей, вопросы патриотического воспитания, сохранения традиций, культуры, исторической памяти. Ключевой тезис Послания: величие страны – достоинство ее граждан. От того, насколько достойной и комфортной будет жизнь каждого гражданина страны, зависит будущее всего государства. Именно поэтому такое серьезное внимание уделяется вопросам демографии. «Президент сказал: будущее страны зависит от того, сколько нас будет. В связи с этим на первый план выходит поддержка материнства и детства», — отметил Губернатор. Он напомнил, что сегодня семьи создает малочисленное поколение 90-х годов. При этом в силу различных причин молодые люди часто медлят с рождением малыша. Поэтому так важно стимулировать эту инициативу.«Еще в прошлом году мы в регионе разработали меры поддержки семей, где появляется первенец. Теперь молодые мамы получают набор новорожденного, где есть все необходимое для малыша», — напомнил губернатор. Беспрецедентные меры поддержке по поручению Президента приняты на федеральном уровне. «Теперь семья, где появился первый ребенок, будет получать материнский капитал, при рождении второго сумма увеличится, а семьи, родившие третьего ребенка, переходят в разряд многодетных и имеют права на целый набор льгот», — сказал Дмитрий Азаров.Однако значение имеют не только меры поддержки — не менее важно изменить сознание молодых людей, привить им уважению к институту семьи, его нравственными духовным основам. В этой работе государству должны помочь общественные объединения и организации. «Сегодня от работы общественных организаций зависит очень многое, и Президент это неоднократно подчеркивал,— отметил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. — Задачи, которые он поставил в своем Послании, созвучны каждому русскому человеку».Губернатор призвал представителей общественных организаций вместе подумать над тем, какой вклад каждая из них может внести в реализацию Послания. Глава региона подчеркнул: «В каждом слове, в каждом посыле Президента была забота, уважение и любовь к гражданам России».Ряд предложений прозвучал уже в ходе встречи. Они касались организации мероприятий для многодетных семей, возможностей оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля, более широкого внедрения образовательных программ в области патриотического воспитания, поддержка семейных ценностей. Все предложения взяты в работу региональным Правительством, передает пресс-служба облправительства.