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В среду, 23 декабря, Губернатор, председатель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Его в режиме ВКС провел Президент страны Владимир Путин.

Основной темой заседания стала реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

«Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей. Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, – отметил Глава государства. – Но всё это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, в разных форматах мы постоянно об этом говорим, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту».

По мнению Владимира Путина, работа по достижению национальных целей требует общих усилий федеральных, региональных и муниципальных властей. Чтобы обеспечить большую включенность регионов и муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет летом этого года получил новый конституционный статус. Были расширены его полномочия и состав.

«Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии, недавно только подписал соответствующие документы. Их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. Таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах», – добавил Владимир Путин.

Высокое доверие вновь оказано Дмитрию Азарову: по решению Президента он возглавил комиссию Госсовета по направлению «Культура». Советующее решение было опубликовано 21 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее по поручению Президента Дмитрий Азаров возглавлял рабочую группу Госсовета по данному направлению. Она стала эффективной площадкой диалога и выработки совместных решений органов власти РФ и регионов, парламентских и общественных институтов. Рабочей группой было разработано множество предложений: по ремонту ДК и школ искусств, улучшению условий труда педагогов в сфере культуры и искусства, сохранению объектов культуры, обновлению материально-технической базы учреждений культуры. Большинство из них нашли поддержку на самом высоком уровне. К примеру, Глава государства поддержал инициативу о включении в нацпроект «Культура» строительства и реконструкции ДШИ, приобретения автотранспорта для гастрольной деятельности творческих коллективов, идею о создании специальной программы поддержки работников культуры в селах и малых городах по аналогии с программами «Земский доктор» и «Земский учитель». В этот непростой год рабочая группа активно включилась в корректировку методик расчета показателей нацпроекта «Культура».

Огромная работа в регионе ведется по исполнению национальных проектов. Дмитрий Азаров лично занимается решением ключевых для области вопросов, благодаря грамотному обоснованию заявок и качественному исполнению региону удается получать федеральную поддержку на реализацию знаковых проектов. Губернатор выстроил работу региональной команды таким образом, что Самарская область является одним из лидеров в стране по реализации национальных проектов, уровню инвестиционной привлекательности и социально-экономическому развитию.

«Да, нам есть, над чем еще работать. Мы должны честно подвести итоги уходящего года, отфиксировать не только то, что получилось, но и то, что не смогли сделать в уходящем году, чётко разобраться по каждому показателю, по каждому объекту, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Но в целом те задачи, которые ставятся перед регионом, выполняются успешно. Не случайно нам доверяют всё более и более масштабные проекты для реализации на территории Самарской области, в течение года добавляют средств, которые ускоряют строительство самых важных объектов. Сегодня есть доверие: в Самарской области руководство страны чувствует опорный край державы. Нам это доверие крайне важно сохранить, приумножить, обеспечить опережающее развитие региона».

Участники заседания сегодня обсудили перспективные направления деятельности Госсовета, соотнесли их с единым планом по достижению национальных целей, а также обсудили показатели, которые ежегодно будут фиксировать достижение задач, поставленных Главой государства. Ведь именно регулярная «сверка часов» дает возможность оценить реальные результаты и при необходимости скорректировать планы работы. «Это не просто взгляд до 2030 года, а постоянная фиксация значений показателей, которые должны достигаться как в целом по стране, так и по конкретным регионам, – добавил Дмитрий Азаров. – Это является составной частью задачи по повышению качества жизни людей, уровня их благосостояния. Человек – это главное, ради чего сегодня в стране работают все уровни власти».