Дмитрий Азаров принял участие в отчетном собрании Союза работодателей Самарской области
21 августа 2019 23:13
73
«Союз работодателей Самарской области» играет важную роль в разработке и реализации региональной промышленной политики: вот уже 23 года вы представляете интересы членов союза в сфере социально-трудовых и экономических отношений», — отметил Дмитрий Азаров.
Он подчеркнул, что предложения Союза традиционно находятся в фокусе внимания региональной власти, муниципалитетов: «Во многом ваши предложения, а часто и справедливые требования, замечания к деятельности органов власти создают условия для устранения административных, инфраструктурных барьеров».
Губернатор отметил, что главная ценность для региона, если рассматривать её трудовой потенциал — это рабочий класс, инженерно-техническая интеллигенция. И одна из важнейших задач Союза — способствовать улучшению условий труда, модернизации производств, созданию рабочих мест.
Докладывая об итогах деятельности Ассоциации за последние три года, ее президент Александр Кирилин отметил: востребованность Союза работодателей в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики региона за прошедший период значительно возросла: «Наши коллеги входят в состав Общественной палаты Самарской области, более чем двадцати различных советов, комиссий, комитетов, рабочих групп при Правительстве региона, Губернской Думе, ведомственных органах. Именно это и позволяет нам отстаивать интересы предприятий», — заметил Александр Кириллин.
Он подчеркнул, что перед предприятиями Самарской губернии стоит задача закрепить и преумножить ту позитивную динамику, которая была достигнута в последнее время.
«После нескольких лет спада региональная экономика вернулась к росту, хотя и небольшому. В прошедшем году индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям в Самарской области составил 102,7% к уровню 2017 года. В 2018 году в губернии открыто 13 новых промышленных производств, объем отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13%».
Александр Кириллин отметил, что в национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций, а в текущем – на 24, в итоге переместившись с 65-ой позиции на 24-ую.
Для поддержания положительных тенденций Александр Кириллин предложил создать областной Фонд развития промышленности. Кроме того, нужно активнее вовлекать предприятия в реализацию национальных проектов, что поможет быстрее выходить на опережающие темпы развития.
В своем выступлении президент группы компаний «АКОМ» Николай Игнатьев сконцентрировался на ключевых направлениях развития самарской промышленности. По его мнению, многие предприятия пока отстают от западных компаний, уступают в конкурентной борьбе. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо привлекать лучшие мировые практики и технологии. «Мы уже трижды успешно прошли такую практику, – рассказал Николай Игнатьев. — Тут можно применять разные формы — от покупки технологий до создания совместных предприятий. Настало время разработки программы по поддержке таких предприятий, по выращиванию глобальных компаний».
Взаимодействие промышленных предприятий с высшей школой, с НИИ — еще одно важное направление. «Достижения высшей школы, прикладной науки должны внедряться в производство. Только при этом условии мы можем двигаться дальше», — подчеркнул Николай Игнатьев.
Он также поддержал предложение Александра Кириллина о создании Фонда промышленности: «Это хорошая идея, мы давно о ней говорим. Она подходит и для развития малого и среднего бизнеса, там как раз не хватает квалифицированных специалистов по детальной проработке проектов, которую мог бы выполнять такой Фонд».
Дмитрий Азаров, отвечая на предложение о создании Фонда развития промышленности, подчеркнул, что время давно пришло: «В текущем году мы эту работу завершим, в этом квартале Фонд будет зарегистрирован. И то, что это не было сделано ранее, – это упущение».
Одним из основных вопросов повестки собрания Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» стало избрание нового Президента Ассоциации. Большинством голосов был избран член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев. Он поблагодарил членов совета за оказанное доверие.
Губернатор отметил: «У Николая Михайловича колоссальный опыт активной работы в составе правления Союза, я рассчитываю, что эта активность приумножится. Есть опыт производственный, опыт внедрения инновационных подходов, и этот опыт может оказаться полезным для многих участников Ассоциации».
За многолетний вклад в работу Ассоциации Александру Кирилину был вручен знак Почетного Президента Союза работодателей. «Это решение — знак преемственности работы Союза», — отметил Дмитрий Азаров.
Также на совещании был избран Председатель Совета Союза. Члены ассоциации оказали доверие в этом вопросе действующему Председателю Владимиру Братчикову. В завершении встречи промышленники утвердили программу деятельности Ассоциации на 2019 – 2022 годы, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
21 августа 2019 23:13
Губернатор отметил, что главная ценность для региона - это рабочий класс, инженерно-техническая интеллигенция. И одна задач Союза — способствовать улучшению... Политика региона
72
21 августа 2019 23:01
На время проведения расследования Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию. Политика региона
82
21 августа 2019 22:47
В ходе визита Путина в Финляндию главы двух стран обсудили двустороннее сотрудничество и отношения России и Евросоюза на фоне председательства Хельсинки в... Политика региона
88
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1910
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1438
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1465
Видео
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
189
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
480
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1053
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
579
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
683
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
598
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
597
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
404
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
569
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
925
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
899
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
850
Мероприятия