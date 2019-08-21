Дмитрий Азаров принял участие в отчетном собрании Союза работодателей Самарской области

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В среду,, губернаторпринял участие в отчетном собрании Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» — крупнейшего объединения промышленников, представителей бизнеса, учреждений и организаций региона. Сегодня в Союз входят 174 предприятия, объединяющие более 250 000 работников. В совещании также участвовали председатель Самарской Губернской Думы, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, члены Правительства региона.«Союз работодателей Самарской области» играет важную роль в разработке и реализации региональной промышленной политики: вот уже 23 года вы представляете интересы членов союза в сфере социально-трудовых и экономических отношений», — отметил Дмитрий Азаров.Он подчеркнул, что предложения Союза традиционно находятся в фокусе внимания региональной власти, муниципалитетов: «Во многом ваши предложения, а часто и справедливые требования, замечания к деятельности органов власти создают условия для устранения административных, инфраструктурных барьеров».Губернатор отметил, что главная ценность для региона, если рассматривать её трудовой потенциал — это рабочий класс, инженерно-техническая интеллигенция. И одна из важнейших задач Союза — способствовать улучшению условий труда, модернизации производств, созданию рабочих мест.Докладывая об итогах деятельности Ассоциации за последние три года, ее президентотметил: востребованность Союза работодателей в качестве разработчика, эксперта и площадки при выработке социально-экономической политики региона за прошедший период значительно возросла: «Наши коллеги входят в состав Общественной палаты Самарской области, более чем двадцати различных советов, комиссий, комитетов, рабочих групп при Правительстве региона, Губернской Думе, ведомственных органах. Именно это и позволяет нам отстаивать интересы предприятий», — заметил Александр Кириллин.Он подчеркнул, что перед предприятиями Самарской губернии стоит задача закрепить и преумножить ту позитивную динамику, которая была достигнута в последнее время.«После нескольких лет спада региональная экономика вернулась к росту, хотя и небольшому. В прошедшем году индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям в Самарской области составил 102,7% к уровню 2017 года. В 2018 году в губернии открыто 13 новых промышленных производств, объем отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13%».Александр Кириллин отметил, что в национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций, а в текущем – на 24, в итоге переместившись с 65-ой позиции на 24-ую.Для поддержания положительных тенденций Александр Кириллин предложил создать областной Фонд развития промышленности. Кроме того, нужно активнее вовлекать предприятия в реализацию национальных проектов, что поможет быстрее выходить на опережающие темпы развития.В своем выступлении президент группы компаний «АКОМ»сконцентрировался на ключевых направлениях развития самарской промышленности. По его мнению, многие предприятия пока отстают от западных компаний, уступают в конкурентной борьбе. Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо привлекать лучшие мировые практики и технологии. «Мы уже трижды успешно прошли такую практику, – рассказал Николай Игнатьев. — Тут можно применять разные формы — от покупки технологий до создания совместных предприятий. Настало время разработки программы по поддержке таких предприятий, по выращиванию глобальных компаний».Взаимодействие промышленных предприятий с высшей школой, с НИИ — еще одно важное направление. «Достижения высшей школы, прикладной науки должны внедряться в производство. Только при этом условии мы можем двигаться дальше», — подчеркнул Николай Игнатьев.Он также поддержал предложение Александра Кириллина о создании Фонда промышленности: «Это хорошая идея, мы давно о ней говорим. Она подходит и для развития малого и среднего бизнеса, там как раз не хватает квалифицированных специалистов по детальной проработке проектов, которую мог бы выполнять такой Фонд».Дмитрий Азаров, отвечая на предложение о создании Фонда развития промышленности, подчеркнул, что время давно пришло: «В текущем году мы эту работу завершим, в этом квартале Фонд будет зарегистрирован. И то, что это не было сделано ранее, – это упущение».Одним из основных вопросов повестки собрания Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» стало избрание нового Президента Ассоциации. Большинством голосов был избран член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев. Он поблагодарил членов совета за оказанное доверие.Губернатор отметил: «У Николая Михайловича колоссальный опыт активной работы в составе правления Союза, я рассчитываю, что эта активность приумножится. Есть опыт производственный, опыт внедрения инновационных подходов, и этот опыт может оказаться полезным для многих участников Ассоциации».За многолетний вклад в работу Ассоциации Александру Кирилину был вручен знак Почетного Президента Союза работодателей. «Это решение — знак преемственности работы Союза», — отметил Дмитрий Азаров.Также на совещании был избран Председатель Совета Союза. Члены ассоциации оказали доверие в этом вопросе действующему ПредседателюВ завершении встречи промышленники утвердили программу деятельности Ассоциации на 2019 – 2022 годы, передает пресс-служба облправительства.