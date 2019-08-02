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Новости /  Политика /  Политика региона  

Дмитрий Азаров обсудил с главой города ход реализации проектов по благоустройству Самары

2 августа 2019 22:11
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В рамках проекта в этом году в областной столице будут благоустроены порядка 40 дворов, а также знаковые площади и скверы в разных районах города.
Сегодня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Самары. Елена Лапушкина доложила руководителю региона о реализации проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, которое ведется по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта в этом году в областной столице будут благоустроены порядка 40 дворов, а также знаковые площади и скверы в разных районах города — бульвар Металлургов, территория около храма Кирилла и Мефодия, Крымская площадь, сквер имени В. Фадеева. Важно, что все общественные пространства, на которых проходят работы, были выбраны большинством голосов самарцев с помощью рейтингового голосования.

Губернатор и глава города также обсудили ход голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2020 году. Дмитрий Азаров вновь обратил внимание руководителя муниципалитета на необходимость учета пожеланий граждан на всех стадиях реализации проектов. Глава региона отдельно обозначил вопрос организации площадок для выгула домашних животных, подчеркнув, что муниципалитету необходимо им предметно заниматься и учитывать соответствующие предложения со стороны граждан.

Ряд просьб о поддержке поступает и от приютов для безнадзорных животных. Дмитрий Азаров поручил мэру города уделить должное внимание работе с приютами, пригласить к себе руководителей этих организаций, чтобы предметно обсудить вопросы поддержки их работы на муниципальном уровне. В случае, если городским властям потребуется помощь региона, Правительство готово ее оказать.

Также стороны обсудили вопросы по дальнейшему использованию наследия Чемпионата мира — 2018. «Все дороги, общественные пространства, пешеходные зоны, тротуары, фасады, — все, что было создано, необходимо бережно сохранять», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Глава региона также поручил разработать решения и по тем временным мерам, которые принимались в преддверии ЧМ для обеспечения безопасности гостей. В частности, по тем объектам, которые не были приведены в порядок к первенству и были огорожены заборами, необходимо прорабатывать индивидуальные решения, приводить фасады домов в порядок. Кроме того, необходимо внимательно отслеживать и реагировать на возникающие жалобы по появлению на прежних местах незаконных рекламных конструкций и торговых точек, которые были ликвидированы в преддверии Чемпионата.

«Ни в одном городском округе Самарской области нет такого наследия, как в Самаре. Необходимо продолжать работу по восстановлению старинных зданий, ремонту фасадов», — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил Елене Лапушкиной провести совещание по вопросам сохранения наследия ЧМ. По его итогам будут муниципалитет должен будет сформировать перспективный план работ. «Регион готов вам помогать в этой работе», — подчеркнул губернатор, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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