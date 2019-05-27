Депутаты предлагают разрешить водить такси только гражданам России
27 мая 2019 17:44
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При этом уточняется, что информация о предприятии и лицензии будет размещаться на левом или правом борте передней части машины так, чтобы пассажир видел важную информацию о компании, которая его перевозит. А все остальное – марка автомобиля, его класс или особая отделка салона – на усмотрение перевозчика. Кроме того, автомобили таксопарков должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС. С ее помощью будет контролироваться режим труда и отдыха, а переработки станут невозможны.
Законопроект об агрегаторах России был принят в первом чтении в декабре 2018 года. Авторами проекта являются депутаты Единой России Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виктор Дзюба и Виталий Ефимов.
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Комментарии
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