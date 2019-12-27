Британский посол описал Россию в трёх неожиданных словах
27 декабря 2019 17:07
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Посол Великобритании сэр Лори Бристоу, который в январе 2020 года покидает свой пост после четырёхлетней службы, признался, что будет скучать по своим друзьям и коллегам из Москвы, передает life.ru. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в аккаунте дипведомства в Facebook.
Кроме того, Бристоу умудрился охарактеризовать Россию всего тремя словами и все они оказались приятными.
— Сколько у меня слов? Всего три! Увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — тёплая, — заявил дипломат.
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