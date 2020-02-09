Белоруссия согласна приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам
9 февраля 2020 19:14
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"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, которого цитирует госагентство БелТА.
Кроме того, Крутой заявил, что Минск будет вести переговоры по поставкам нефти с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка, а не только с крупными компаниями.
"Мы просто за много лет привыкли, что нефть в Белоруссию поставляет в основном большая пятерка - "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" и другие компании. С ними тоже переговоры будут, конечно, в обязательном порядке продолжаться. Но при этом и концерн "Белнефтехим", и наши НПЗ продолжат работу с абсолютно всеми субъектами российского нефтяного рынка. Буквально на следующей неделе такие переговоры уже начнем", - пояснил он.
Первый вице-премьер также сообщил, что, как показали январские переговоры, определенным ограничением было то, что белорусский рынок рассматривался для российских нефтедобывающих компаний как экспортный.
Ранее, 7 февраля, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на коммерческих условиях, и стороны достигли договоренности об экспорте российского газа на условиях 2019 года.
По его словам, Россия не может поменять регулирование своей нефтяной отрасли, внутренние правила РФ сохранятся.
Козак также сообщил, что при достижении договоренности к экспорту в Белоруссию будут допущены все компании, вне зависимости от объемов добычи.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
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