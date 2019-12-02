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Новости /  Политика /  Политика региона  

Главный мировой судья Самарского региона ушел в отставку

2 декабря 2019 12:56
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Главный мировой судья Самарского региона ушел в отставку
Константин Хропов занимал этот пост с июня 2011 года.

Руководитель службы мировых судей Самарской области Константин Хропов покинул свой пост. Соответствующее распоряжение главы региона подписано 27 ноября текущего года.

В документе уточняется, что он уволен с занимаемой должности по собственной инициативе.

Напомним, Константин Хропов занимал этот пост с июня 2011 года.

Сам он родом из Ульяновска, имеет два высших образования: в 2004 г. окончил Самарский государственный университет по специальности "юриспруденция" с присвоением квалификации "юрист"; в 2007 г. — Самарский государственный экономический университет по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит" с присвоением квалификации "экономист".

С апреля 2000 г. по апрель 2002 г. Константин Хропов работал в центре законотворчества аппарата Самарской губернской думы. С апреля 2002 г. по сентябрь 2006 г. — в отделе по работе с мировыми судьями управления Судебного департамента в Самарской области на должностях администратора мировых судей и главного специалиста. С сентября 2006 г. по июнь 2011 г. занимал должность начальника отдела материально-технического обеспечения и договорной работы Службы мировых судей Самарской области при Управлении Судебного департамента в региона.

Уточнить, с чем связан уход Константина Хропова с поста руководителя службы мировых судей Самарской области, на момент публикации материала не удалось, пишет Волга Ньюс.

Фото pixabay.com
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