Лидер новокуйбышевских коммунистов подал жалобу на решение суда
31 октября 2019 13:46
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Первый секретарь новокуйбышевского горкома КПРФ пытается обжаловать в суде наложенный на него штраф. Сумму в 150 тыс. рублей, которые Михаилу Абдалкину предстоит выплатить за «ненадлежащее участие в пикете», собирают всем миром, пишет ФедералПресс.
Михаил Абдалкин подал апелляцию на постановление судьи Новокуйбышевского городского суда С.Ю. Король о присуждении ему штрафа в размере 150 тыс. рублей за якобы отсутствие отличительного знака организатора пикета «За достойную медицину!».
Коммунисты неоднократно проводили пикеты, требуя увольнения главного врача новокуйбышевской «Центральной городской больницы» Светланы Шешуновой. При этом министерство здравоохранения Самарской области недочетов в ее работе не находит, приводя в доказательство статистические данные в ответ на резолюцию сентябрьского митинга КПРФ.
«Смертность в Новокуйбышевске с 2014 по 2018 год снизилась: от заболеваний злокачественных новообразования (ЗНО) — на 14,5%, число умерших от болезней кровообращения на 100 тыс. населения ниже целевых показателей. В ЦГБ внедряются современные медицинские технологии. Оплата труда младшего медицинского персонала - 25662 руб. Принято на работу 22 врача, 16 из них — узкие специалисты», — информирует минздрав КПРФ в письме от 30 октября 2019 г.
Напоминаем, что 21 октября Михаил Абдалкин был задержан правоохранительными органами. Проведя под арестом сутки, председателя новокуйбышевского горкома КПРФ отпустили на свободу, присудив штраф в 150 тыс. рублей.
Фото pixabay.com
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