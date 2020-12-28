Во дворах Самары усилена работа техники и бригад кровельщиков

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Городские службы вторые сутки работают в круглосуточном режиме. По поручению Елены Лапушкиной в приоритете коммунальных служб подходы и подъезды к учреждениям здравоохранения и образования, остановки общественного транспорта, тротуары, дворы и по просьбе горожан - ледовые катки.

По словам заместителя главы Железнодорожного внутригородского района Самары Ольги Анцевой в воскресенье управляющие компании, ЖСК, ТСЖ, и районные службы мобилизованы на борьбу с последствиями обильного снегопада с 5 часов утра.

«К работе привлече,ны 10 единиц техники и 271 дворник. Сегодня во дворах района усиление – работает уже 17 единиц техники. Если в ближайшие дни снегопад продолжится, количество бригад будет увеличено максимально», - пояснила Ольга Анцева.

Кроме того, во всех районах города стартовали работы по расчистке скатных кровель. В Железнодорожном районе – 580 многоквартирных домов со скатной кровлей. Вчера в районе работало 23 бригады, сегодня работает уже 47 бригад кровельщиков.

Напомним, что за состояние кровель многоквартирных домов отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. При этом очисткой козырьков балконов должны заниматься собственники квартир.

Обращаем внимание, что для соблюдения максимальной ширины расчистки профильным службам необходимо освободить проезды и парковочные карманы, поэтому личный транспорт по возможности просят перемещать на уже очищенные от снежных масс участки. Также самарцев призывают соблюдать осторожность и не игнорировать специальные сигнальные ленты, размещаемые при проведении расчистки кровель, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации