В Самаре продолжают выявлять пассажиров, не соблюдающих масочный режим в транспорте

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С начала октября в Самаре составлено 140 протоколов. Порядка 1200 человек высадили из наземного общественного транспорта из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. В метро не допущено около 9000 человек. Напомним, контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте усилен с начала осени. Рейды представителей профильного департамента, сотрудников полиции, дружинников и сотрудников предприятий-перевозчиков проводятся с прежней регулярностью: ежедневно (включая выходные дни) в часы пик и в межпиковое время. Причем, проверяющие следят не только за наличием средств защиты, но и то, как они используются - маска должна закрывать и рот, и нос. Тех, кто пренебрегает необходимыми в период пандемии санитарными требованиям, выявляют на всех видах транспорта – в автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

«В метрополитене действует турникетная система, и если человек без маски, его просто не допускают на станцию. И в других видах общественного транспорта мы проводим совместные рейды с полицией. Если вдруг находим пассажира, который категорически отказывается надеть маску или у него ее нет, составляем административный протокол, что грозит штрафом до 30 тысяч рублей. Работа отлажена, протоколы уходят в суд, по ним выносятся судебные решения, - уточнил заместитель руководителя Департамента транспорта г. о. Самара Юрий Тапилин. – Хорошо помогают нам дежурные городского штаба Добровольной народной дружины. Сотрудники ДНД активно ведут разъяснительную работу с пассажирами».

Кроме того, представители компаний-перевозчиков усилили проверки по выявлению безбилетников либо тех пассажиров, кому кондуктор не выдал билет. С начала октября запущена акция «Зайцев нет».

«Если транспортное предприятие недополучает прибыль, мы не сможем позволить себе приобрести новый подвижной состав. Поэтому для того, чтобы улучшать условия перевозок, пассажиры должны исправно оплачивать проезд», - пояснила пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

Напомним также, что по-прежнему ежедневно салоны общественного транспорта перед выходом на маршруты проходят дезинфекцию. Усиленной обработке с помощью специальных хлорсодержащих растворов подвергаются все контактные поверхности – поручни, сиденья, двери, валидаторы и прочие элементы, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации