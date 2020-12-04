За новогоднюю елку из леса можно поплатиться крупным штрафом

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В декабре в регионах России начнут чаще патрулировать леса, сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства. В ведомстве пояснили, что рейды будут проводить для охраны лесного фонда.



В преддверии Нового года появляется много желающих срубить елки без получения разрешения.

В агентстве предупредили, что за незаконную вырубку деревьев будут штрафовать: граждан - на три тысячи рублей, юридических лиц - до 200 тыс. рублей. Если ели вырубают с применением автомототранспорта и других видов техники, штраф возрастет до 4 тыс. рублей для граждан и 300 тыс. рублей для предпринимателей. Если ущерб от незаконной рубки превысит 5 тыс. рублей, нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.



Перед прошлыми новогодними праздниками инспекторы выявили более 300 таких нарушений. Менее чем за месяц россияне срубили почти 10 тысяч деревьев. Общая сумма штрафов превысила полмиллиона рублей.



Рослесхоз напомнил, что легальная новогодняя елка должна быть срублена на специально отведенном для этого лесном участке по договору, заключенному между региональным лесным ведомством и предпринимателем, передает sova.info.

Фото: pixabay