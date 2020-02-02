Жители села Рождествено не могут попасть в Самару
2 февраля 2020 16:50
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- У перевозчика возникли проблемы с исправностью судов. Жители левого берега Волги буквально отрезаны. Нехватка транспорта приводит к тому, что пассажиры вынуждены либо часами ожидать переправы, либо пользоваться услугами частных перевозчиков, чьи услуги в разы превышают легальные тарифы. Далеко не каждый житель села Рождествено может себе позволить отдать за проезд на судне с воздушной подушкой 500 рублей и более, - уточнили чиновники.
Представители СРРП отметили, что водный транспорт изношен.
- Ситуацию усугубила аномально теплая погода. На реке Волге нет полного ледостава, наблюдаются опасные торосы. В результате чего СВП выходят из строя, - рассказали в речном пассажирском предприятии.
Недавно плюсовая температура в Самарской области вскрыла Волгу. Из-за аномально теплой погоды несколько раз приостанавливалось сообщение до Рождествено.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн взял ситуацию под личный контроль.
"Как депутат от Рождествено, сделаю все, чтобы исправить этот бардак. Тем более жители едут в Самарский район, также в мой округ. С министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным и УК проговорили первоочередные действия", - сообщает депутат в Твиттере.
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