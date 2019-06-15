Жителей Самарской области приглашают на выставку современного вооружения
15 июня 2019 09:17
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Также состоятся показные стрельбы.
В Самарской области на Рощинском полигоне с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» состоится масштабная выставка современного вооружения и военной техники.
На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых зенитно-ракетный комплекс «С-300» и самоходная гаубица «Мста-С». Гости смогут увидеть выполнение стрельб из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия «Хоста». Также состоятся показные стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку «Ратник», ножи разведчиков «НРС-2» и «Басурманин».
Выставка будет проходить с 11 до 15 часов.
Приглашаются все желающие, передает пресс-служба ЦВО.
6+
В Самарской области на Рощинском полигоне с 28 по 30 июня в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019» состоится масштабная выставка современного вооружения и военной техники.
На выставке будут предоставлены более 100 образцов экипировки, стрелкового оружия, средств ближнего боя, колесной и гусеничной техники, среди которых зенитно-ракетный комплекс «С-300» и самоходная гаубица «Мста-С». Гости смогут увидеть выполнение стрельб из бронетранспортеров БТР-82АМ, зенитной установки ЗУ-23-2, минометов 2Б9 «Василек», 2Б14 «Поднос», противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», артиллерийского орудия «Хоста». Также состоятся показные стрельбы из снайперских винтовок СВД, автоматов АК-74, пулеметов ПКТ, гранатометов АГС-17. Военнослужащие разведывательных подразделений продемонстрируют современную экипировку «Ратник», ножи разведчиков «НРС-2» и «Басурманин».
Выставка будет проходить с 11 до 15 часов.
Приглашаются все желающие, передает пресс-служба ЦВО.
6+
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Комментарии
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Также состоятся показные стрельбы. Социум
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