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Новости /  Общество /  Социум  

Житель Урала по имени Пельмень перед армией сменил имя на Билет

25 ноября 2019 23:06
68
И фамилию на - Призыва Нет. Молодой человек считает, что такое необычное решение поможет ему избежать службы.
Житель уральского города Троицка Роман Грошев, сменивший ранее имя на Пельмень Кондольский, теперь получил паспорт на имя Билет и фамилию Призыва Нет,передает life.ru. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

По словам молодого человека, таким образом он решил взять оберег от армии, которая оказалась намного ближе, чем ему казалось. Ранее Роман заявлял, что не хочет идти служить.

Пельмень сменил имя в честь компании, которая помогает призывникам якобы законно получить военный билет. Компания в свою очередь пообещала помочь парню бесплатно.

Роман обрёл известность весной, когда поменял своё имя на Пельмень Кондольский ради 200 килограммов пельменей. После поддержки в соцсетях ему предложили уже 400 килограммов. Однако из-за того, что такой груз невозможно было увезти без спецтранспорта, парень забрал приз в денежном эквиваленте четырёх центнеров полуфабрикатов. 
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Комментарии



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