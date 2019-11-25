Житель Урала по имени Пельмень перед армией сменил имя на Билет
25 ноября 2019 23:06
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По словам молодого человека, таким образом он решил взять оберег от армии, которая оказалась намного ближе, чем ему казалось. Ранее Роман заявлял, что не хочет идти служить.
Пельмень сменил имя в честь компании, которая помогает призывникам якобы законно получить военный билет. Компания в свою очередь пообещала помочь парню бесплатно.
Роман обрёл известность весной, когда поменял своё имя на Пельмень Кондольский ради 200 килограммов пельменей. После поддержки в соцсетях ему предложили уже 400 килограммов. Однако из-за того, что такой груз невозможно было увезти без спецтранспорта, парень забрал приз в денежном эквиваленте четырёх центнеров полуфабрикатов.
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