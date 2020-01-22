Житель Сызрани у себя на участке разводит мраморных сомов
22 января 2020 20:08
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Этот вид рыбы стал очень популярен в странах Западной Европы и с большим успехом набирает обороты в России. Мраморный сом имеет исключительно вкусное плотное мясо, белого цвета, которое можно сравнить только с семгой или угрем. Сомов берут и живыми из бассейна, и потрошенными, и копчеными.
Как говорит телеграм-канал Злой самаритянин, это очень хлопотное занятие. Важен точный температурный режим воды. Каждые полтора часа из бассейна убирают естественные осадки, чтобы вода всегда была абсолютно прозрачной. А мальков кормили ежечасно, как младенцев.
Многих привлекает выгода такого рыбохозяйства, но вот перечень обязательных работ как-то наводит грусть и поэтому конкурентов у Сергея пока что не наблюдается…
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