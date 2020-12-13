Юнармейская команда "Ля Рошель" из Самары заняла первое место в финале Всероссийской юнармейской лиги КВН

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Сегодня в Самару из Москвы вернулась юнармейская команда КВН гимназии № 3. Она называется "Ля Рошель", так как ребята изучают французский язык. На вокзале им организовали торжественную встречу, которую они, безусловно, заслужили.

Гимназисты заняли первое место в финале Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых. Мероприятие состоялось в Москве, на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Участники игры соревновались в двух конкурсах - "Приветствие" и "СТЭМ".

Как отметили члены жюри, команды "Дети Каспия" (Астраханская область), "Школа моделей" (Волгоградская область), "Сборная депутатских детей" (Вологодская область), "Ля Рошель" (Самарская область) и "48/60" (Липецкая область) показали себя настоящими профессионалами юмора.

Кубок самарским юнармейцам вручил заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

Напомним, что на прошлой неделе он побывал с визитом в Самаре.

В ближайшее время жители области смогут увидеть выступление ребят. Его покажет один из федеральных телеканалов, передает sova.info.

Фото: аккаунт в ВКонтакте ЮНАРМИЯ Самарского района г. Самары/sova.info