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Новости /  Общество /  Социум  

Второй парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 21 по 25 сентября

13 марта 2020 17:37
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15 марта начнется прием заявок на участие в парафестивале.
Второй Всероссийский открытый парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 21 по 25 сентября 2020 года. Такое решение было принято на недавно состоявшемся заседании оргкомитета парафестиваля под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова.

При его организации будет учтен положительный опыт театрального парафестиваля в 2019 году, который был реализован при поддержке правительства области и лично губернатора Дмитрия Азарова и стал заметным событием в культурной жизни региона и имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.

В оргкомитет вошли представители Самарской городской общественной организации инвалидов; министерства культуры, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара; Самарской областной писательской организации Союза Писателей России, муниципального театра «Самарская площадь», Самарского государственного института культуры, Самарского областного училища культуры и искусств.

15 марта начнется прием заявок на участие в парафестивале. Участниками могут стать инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные
проекты, в спектаклях которых не менее половины артистов - это люди с ограниченными возможностями здоровья.

Заявки можно подать до 1 июня администратору фестиваля Кузьминой Марине Анатольевне по телефону 8 (846) 337-41-51, а также координатору Виноградовой Марии Владиславовне (телефон (846) 337-77-48) и на электронную почту parafest@yandex.ru.

Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru/vserossiyskiy-otkrytyy-parafestival-teatr-territoriya-ravnyh-vozmozhnostey).

Фестиваль будет проходить в 2 этапа: на первом экспертный совет просмотрит (в режиме реального времени или в формате видеоверсии) спектакли участников фестиваля, подавших заявки по установленной форме; на втором - по итогам просмотра определит окончательный состав коллективов - лауреатов фестиваля, допущенных к зрительскому показу на сценических площадках Самары.

Экспертный совет возглавляет Евгений Дробышев - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель МБУК г.о. Самара «Театр «Самарская площадь», также в состав совета вошли Александр Игнашов - член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей России, член Союза журналистов, руководитель секции «Современная драматургия» Самарского отделения Союза театральных деятелей, лауреат премии «Золотое перо Самарской области», писатель-драматург, сценарист; Эльвира Первова - доцент кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, художественный руководитель театра танца «Скрим»; Иван Морозов - Заслуженный артист Российской Федерации, артист Самарского академического театра драмы им. М. Горького; Людмила Гаврилова - Заслуженная артистка России, актриса театра «СамАрт»; Ирина Пашкевич - Заслуженная артистка Российской Федерации, актриса ГБУК «Самарский областной театр кукол», передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии


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