Второй парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» пройдет в Самаре с 21 по 25 сентября

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При его организации будет учтен положительный опыт театрального парафестиваля в 2019 году, который был реализован при поддержке правительства области и лично губернатора Дмитрия Азарова и стал заметным событием в культурной жизни региона и имел важное значение для людей с ограниченными возможностями здоровья и их семей.В оргкомитет вошли представители Самарской городской общественной организации инвалидов; министерства культуры, министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области; департамента опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара; Самарской областной писательской организации Союза Писателей России, муниципального театра «Самарская площадь», Самарского государственного института культуры, Самарского областного училища культуры и искусств.15 марта начнется прием заявок на участие в парафестивале. Участниками могут стать инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральныепроекты, в спектаклях которых не менее половины артистов - это люди с ограниченными возможностями здоровья.Заявки можно подать до 1 июня администратору фестиваля Кузьминой Марине Анатольевне по телефону 8 (846) 337-41-51, а также координатору Виноградовой Марии Владиславовне (телефон (846) 337-77-48) и на электронную почту parafest@yandex.ru.Ознакомиться с Положением о Всероссийском открытом парафестивале «Театр – территория равных возможностей» и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области (http://minsocdem.samregion.ru/vserossiyskiy-otkrytyy-parafestival-teatr-territoriya-ravnyh-vozmozhnostey).Фестиваль будет проходить в 2 этапа: на первом экспертный совет просмотрит (в режиме реального времени или в формате видеоверсии) спектакли участников фестиваля, подавших заявки по установленной форме; на втором - по итогам просмотра определит окончательный состав коллективов - лауреатов фестиваля, допущенных к зрительскому показу на сценических площадках Самары.Экспертный совет возглавляет Евгений Дробышев - Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель МБУК г.о. Самара «Театр «Самарская площадь», также в состав совета вошли Александр Игнашов - член Союза писателей России, член Союза театральных деятелей России, член Союза журналистов, руководитель секции «Современная драматургия» Самарского отделения Союза театральных деятелей, лауреат премии «Золотое перо Самарской области», писатель-драматург, сценарист; Эльвира Первова - доцент кафедры хореографии Самарского государственного института культуры, художественный руководитель театра танца «Скрим»; Иван Морозов - Заслуженный артист Российской Федерации, артист Самарского академического театра драмы им. М. Горького; Людмила Гаврилова - Заслуженная артистка России, актриса театра «СамАрт»; Ирина Пашкевич - Заслуженная артистка Российской Федерации, актриса ГБУК «Самарский областной театр кукол», передает пресс-служба облправительства.