Волга Квест увидят телезрители Европы и США
6 ноября 2019 20:36
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Мировая Арктическая Серия (QPAWS) – это серия приключенческих гонок на собачьих упряжках, объединённых в Чемпионат мира, с собственной бальной системой, где оценивается не только время и точность прохождения дистанций, но и уход за четвероногими спортсменами.
Организаторы данного уникального события – компания Aker BIOMARINE (Норвегия), - ведут переговоры со стратегическими вещателями Европы и Северной Америки, и уверены, что смогут захватывающе и правдиво показать машинг и ездовой спорт.
Компания Aker Biomarine инвестировала в ездовой в спорт на протяжении последних трех лет, знакомясь с машингом, каюрами и событиями в разных странах. Теперь настало время подняться на уровень телевещания. Инвестиции пойдут в инфраструктуру телевизионного производства и визуализации спорта в целом, с использованием самого лучшего и инновационного программного обеспечения, и цифровых средств отслеживания и визуализации собак, бегущих по зимним трассам.
Мировая Серия начинается в январе 2020 года в штате Миннесота, США с гонки «John Beargrease Sled Dog Marathon», затем Серия перенесет нас в Норвегию на гонку «Femundløpet». Далее QPAWS переместится в Россию на гонку «Volga Quest». Финал пройдёт на Аляске, на всемирноизвестной и легендарной «Iditarod Trail Sled Dog Race».
Роб Урбах, - исполнительный директор «Iditarod»: «Мы гордимся тем, что являемся частью QPAWS, наряду с такими гонками как «Femundløpet», «Volga Quest» и «John Beargrease».
В Мировую серию включены только те гонки, что известны своими строгими правилами и отличным уходом за собаками, и во время гонки, и в рамках программ ветеринарной подготовки. Так же QPAWS наградит машеров, которые будут признаны лучшими в уходе за собаками как во время этих гонок, так и вне соревнований.
Демонстрируя практику лучших спортсменов миллионам зрителей, будет уделено большое внимание вопросам благополучия собак, как в спорте, так и в содержании питомников по всему миру.
Мэтс Йохансен, - генеральный директор Aker BioMarine: «В этом виде спорта есть все: взаимодействие между собаками и людьми; удивительные зимние пейзажи; мужество машеров, которые со своими собаками преодолевают сложные участки трасс; экзотические места и исторические места с богатым культурным наследием. Все это, в сочетании с приключениями, наполняет гонки яркими впечатлениями и обеспечивает аудиторию во всем мире великолепным телевизионным продуктом».
Подготовкой российского этапа Мировой Арктической Серии занимается лидер туризма с ездовыми собаками в Самарской области - Международный экспедиционный центр «Серебро Севера», базирующийся в Ягодинском лесу (г.о. Тольятти), чья авторская гонка «Волга Квест», проходящая по трем регионам Поволжья (Самарская и Ульяновская области и Республика Татарстан), получила высокую оценку организаторов Серии, передает samara.travel.
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Комментарии
Социум
6 ноября 2019 20:47
Всего было потрачено 1 трлн 819 млрд рублей. Социум
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6 ноября 2019 20:36
В Мировую серию включены только те гонки, что известны своими строгими правилами и отличным уходом за собаками. Социум
93
6 ноября 2019 17:58
Главная цель праздника - привлечь внимание общества к значимости роли отцовства наряду с материнством, а также укрепление семейных ценностей. Социум
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6 ноября 2019 18:46
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