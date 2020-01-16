В топ-10 регионов по количеству приобретенных за прошлый год электромобилей не вошел ни один регион Поволжья

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Интересно, что в топ-10 регионов по количеству приобретенных за прошлый год автомобилей не вошла не только Самарская область, где в принципе и инфраструктуры-то соответствующей нет, но и ни один другой регион Поволжья, включая Татарстан.Больше всего электрокаров купили жители Иркутской области (377 шт.). За ними следуют Приморский (346 шт.), Краснодарский (209 шт.) и Хабаровский края (208 шт.). Замыкает пятерку лидеров Новосибирская область (125 шт.). Москва занимает только шестое место в рейтинге субъектов РФ по объему вторичного рынка электромобилей. Ее показатель составил 114 экземпляров.Также отметку в 100 единиц удалось преодолеть Красноярскому краю (112 шт.). В ТОП-10 попадают еще Московская (99 шт.), Амурская (88 шт.) и Тюменская (79 шт.) области. Как отмечают эксперты «Автостата», около 95% рынка подержанных электрокаров в РФ приходится всего лишь на одну модель — Nissan Leaf (на фото) (2840 шт. за 11 месяцев 2019 года). Что касается новых электрокаров, то 97% этого рынка в нашей стране, по итогам января-ноября 2019 года, приходится на продукцию всего лишь трех марок — Jaguar (125 шт.), Nissan (121 шт.) и Tesla (69 шт.).Фото из открытых источников