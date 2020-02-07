В селе Заволжье Приволжского района выявлен случай бешенства у домашней коровы

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ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» при исследовании мазков из головного мозга крупного рогатого скота, принадлежащего местному жителю села Заволжье, был обнаружен антиген вируса бешенства.В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения и ликвидацию очага бешенства.Это уже четвертый случай заболевания бешенством среди животных на территории Самарской области с начала 2020 года. Первый очаг был обнаружен на территории Похвистневского района, где на территории охотничьего хозяйства Общества охотников и рыболовов была обнаружена погибшая от бешенства лиса. Второй очаг, также в январе 2020 года, тоже была обнаружена лиса, погибшая от смертельного вируса, на территории села Аксаково в Шенталинском районе. Третий случай бешенства был зафиксирован в Красноярском районе на территории села Хорошенькое, там тоже была найдена мертвая лиса. На всех указанных территориях установлен карантин по бешенству сроком на 2 месяца.