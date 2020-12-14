В общественном транспорте Самары составлено 119 протоколов на нарушителей масочного режима

Почти 3 месяца работа по выявлению нарушителей ведется в усиленном формате. Сейчас и в ближайшее время не ожидается никаких послаблений относительно правил поведения в условиях режима повышенной готовности. В салонах всех видов городского пассажирского транспорта, маршрутных такси попутчики должны находиться в масках, причем средства защиты должны быть надеты правильно.
«Маска должна закрывать и рот, и нос. Чаще всего именно об этом участникам рейдов теперь приходится напоминать горожанам. Пассажиры, которые категорически пренебрегают масками, в настоящее время, скорее, исключение. Раньше, на начальном этапе проверок, было много людей, которые не знали или делали вид, что не знали о требованиях, заявленных Роспотребнадзором и прописанных в Постановлении Губернатора Самарской области. Сейчас такие отговорки во время рейдов мы уже не слышим. Правовая грамотность и усиленный контроль положительно влияют на ситуацию. При отсутствии средства защиты или нежелании им воспользоваться в поездке есть действенные рычаги: остановка транспортного средства, пока нарушители не покинут салон, и составление полицейскими административного протокола. В дальнейшем рассмотрение материалов переходит в судебную плоскость. Штраф за невыполнение требований о соблюдении санитарных правил предусмотрен в размере до 30 тысяч рублей», - пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.
Рейды стартуют в утренние часы пик, как правило, с крупных транспортных развязок, охватывая все виды общественного транспорта. Так, сегодня проверки начались с остановок у железнодорожного вокзала. Выездной контроль продолжается и в межпиковое время, и в вечерние часы пик. Для объективности результатов мероприятий, кроме представителей профильного городского Департамента и правоохранителей, задействуются дежурные городского штаба Добровольной народной дружины и сотрудники предприятий-перевозчиков. Соблюдение, равно как и несоблюдение санитарных мер фиксируется не только визуально, но и документально.
С октября, когда к рейдам подключилась полиция, составлено уже 119 протоколов на нарушителей, то есть прирост за неделю составил 14 административных материалов.
С начала осени наземный общественный транспорт по собственной вине пришлось покинуть 1001 пассажиру, и 8651 «антимасочник» не допущен к поездке в самарском метрополитене, где недисциплинированных клиентов «отсекают» уже на входе в «подземку» - перед турникетной зоной.
Проверяется в ходе рейдов и соблюдение мер персоналом транспортных предприятий – водителями и кондукторами, для которых в ежедневном режиме организуются инструктажи.
«Требования неизменны: до конца рейса персоналу необходимо быть в масках, которые заблаговременно закупаются предприятием и раздаются по несколько штук каждому сотруднику, чтобы можно было менять в течение всей рабочей смены. Выдаются и дезинфицирующие средства, чтобы в рейсе кондукторы могли дополнительно обрабатывать руки и терминалы. Кроме того, наши работники должны следить за тем, чтобы пассажиры тоже соблюдали санитарные требования - они должны быть в средствах защиты органов дыхания, уже заходя в салоны транспорта», - рассказала пресс-секретарь компании-перевозчика Анна Замыцкая.
Напомним, что для оперативного информирования и реагирования на замечания в адрес водителей и кондукторов продолжается работа «горячей линии» - телефоны размещены в салонах общественного транспорта. По всем обращениям перевозчики проводят проверку с задействованием контрольно-ревизионной службы. Виновным грозит дисциплинарная и административная ответственность.
Также для обеспечения безопасности перевозок выполняется дезинфекция подвижного состава. Усиленной обработке подвергаются все контактные поверхности – поручни, сиденья, двери, валидаторы и др.
Вместе с тем Администрация Самары призывает горожан по возможности соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах и не совершать поездки без крайней необходимости, что особенно актуально для граждан от 65 лет и старше, а также беременных женщин и тех, чей иммунитет ослаблен из-за хронических заболеваний, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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