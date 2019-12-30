В новогодние праздники в Самаре будут усилены меры безопасности

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В настоящее время профильными ведомствами проводятся обследования мест проведения массовых гуляний. С руководителями предприятий, учреждений и организаций, задействованных в проведении массовых праздничных мероприятий, проведены дополнительные инструктажи по противопожарной и антитеррористической безопасности.Департаментом образования Администрации городского округа Самара усилена работа по обеспечению комплексной безопасности учащихся школ и воспитанников детских садов.В праздничные дни на территории городского округа Самара пройдет свыше 500 мероприятий. В новогоднюю ночь на площади им. Куйбышева обеспечивать правопорядок будут около 300 сотрудников отделов полиции и Управления МВД России по городу Самаре, а также сотрудники охранных организаций и ДНД.В целях обеспечения безопасности вход на площадь Куйбышева будет осуществляться через арочные металлодетекторы. Часть территории площади будет ограждена барьерами безопасности.Особое внимание в дни новогодних праздников уделено пожарной безопасности.Напомним, что с 30 декабря 2019 года по 19 января 2020 года на территории города установлен особый противопожарный режим. В связи с этим ко всем объектам образования, социального и культурно-массового назначения, кафе, барам, ресторанам и иным объектам с массовым пребыванием людей предъявляются особые требования.Запрещено проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, применять в помещениях, зданиях и сооружениях, а также в их близи пиротехнические изделия, открытый огонь, дуговые прожектора, устройства для световых эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать возгорание, украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитным составом, проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы, уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, и полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений, допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.Администрация настоятельно рекомендует жителям и гостям города соблюдать правила безопасности, при обнаружении бесхозных сумок, пакетов и прочих предметов не прикасаться к ним и немедленно сообщить о потенциально опасной находке по телефонам: 02 (полиция), 102 и 112 (универсальный номер вызова экстренных, оперативных служб с мобильных телефонов), при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону «01» или «101» (с мобильного телефона), передает пресс-служба горадминистрации.