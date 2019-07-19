В день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» до «Самара Арены» будет организовано движение трамвайного маршрута S5
19 июля 2019 19:59
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Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой Проезд, а также со стороны Волжского шоссе - по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой Проезд или по ул. Арена 2018.
К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее - по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена 2018 и далее - по ул. Дальняя.
Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.
Для тех болельщиков, которые планируют воспользоваться общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:
- в «длинном» варианте - от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;
- в «укороченном» варианте - от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».
Трамваи начнут движение в 14:28 с интервалом 8-10 минут - от остановки «Ул. Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути - 1 час 20 минут.
От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 15:00 со всеми остановками.
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.
Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.
Трамвайные маршруты № 11 и № 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 15:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».
По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой Проезд в районе стоянки такси.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 - до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Самара Арена» на территории города Самара с 14:30 до 22:00 20 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, по следующим участкам улиц:
- по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018;
- по ул. Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10;
- по Проезду № 7;
- Проезду № 8;
- Проезду № 9;
- Проезду № 10;
- Проезду № 11;
- Проезду № 12.
Также по вышеуказанным участкам улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств с 6:00 до 22:00 20 июля 2019 года. Данная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Подробнее со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча. Социум
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