Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 19 июля, 23:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/07:
USD 62.87
0.04
EUR 70.79
0.18
Новости /  Общество /  Социум  

В день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» до «Самара Арены» будет организовано движение трамвайного маршрута S5

19 июля 2019 19:59
151
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.
В субботу, 20 июля 2019 года, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 2 тура Российской Премьер-лиги по футболу. Самарские «Крылья Советов» встретятся с командой «Арсенал» из Тулы. Начало матча в 17:30.

Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой Проезд, а также со стороны Волжского шоссе - по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой Проезд или по ул. Арена 2018.

К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка, заезд на которую будет осуществляться как со стороны Московского шоссе и далее - по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена 2018 и далее - по ул. Дальняя.

Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя будет закрыт на всем ее протяжении.

Для тех болельщиков, которые планируют воспользоваться общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:

- в «длинном» варианте - от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;
- в «укороченном» варианте - от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».

Трамваи начнут движение в 14:28 с интервалом 8-10 минут - от остановки «Ул. Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути - 1 час 20 минут.

От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев S5 начнется в 15:00 со всеми остановками.

Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.
Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.
Трамвайные маршруты № 11 и № 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 15:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».

По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центра») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 51, 45, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-ой Проезд в районе стоянки такси.

Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:

- на автобусном маршруте № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте № 50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 - до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Самара Арена» на территории города Самара с 14:30 до 22:00 20 июля 2019 года будет ограничено движение транспорта, за исключением общественного транспорта, спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, по следующим участкам улиц:

- по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018;
- по ул. Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10;
- по Проезду № 7;
- Проезду № 8;
- Проезду № 9;
- Проезду № 10;
- Проезду № 11;
- Проезду № 12.

Также по вышеуказанным участкам улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств с 6:00 до 22:00 20 июля 2019 года. Данная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Подробнее со схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования, передает пресс-служба горадминистрации.  
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 июля 2019  22:37
Ожидается, что за счёт ввода электронных виз турпоток в Петербург может увеличиться до 12 миллионов человек ежегодно.
Путин подписал указ об электронных визах в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Ожидается, что за счёт ввода электронных виз турпоток в Петербург может увеличиться до 12 миллионов человек ежегодно.  Социум
41
19 июля 2019  19:59
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.
В день матча «Крылья Советов» - «Арсенал» до «Самара Арены» будет организовано движение трамвайного маршрута S5
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 17:45 и возобновится в 19:15 по окончании матча.   Социум
150
19 июля 2019  19:11
Заявки на участие в гонке подали порядка 15 крейсерских яхт.
21 июля на Волге стартует открытая парусная регата «Летний Кубок Яхт-клуба «Волга» - 2019»
Заявки на участие в гонке подали порядка 15 крейсерских яхт.  Социум
121
Весь список

Здравоохранение
19 июля 2019  22:07
Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи
Михаил Ратманов передал автомобили фельдшерам и врачам нескольких районов Самаской области
Михаил Ратманов побывал в городе Отрадном, где вручил сотрудникам больницы автомобиль скорой медицинской помощи  Здравоохранение
74
19 июля 2019  14:38
Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения.
Депздрав призвал россиян петь песни для укрепления иммунитета
Также вокал положительно влияет и на нервную систему, в частности помогает избавиться от эмоционального напряжения.  Здравоохранение
172
19 июля 2019  10:11
Минздрав Самарской области дал комментарий по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
Минздрав Самарской области дал комментарий по случаю отравления работников ООО «Кошелевский посад»
Все они не являются гражданами РФ. Здравоохранение
281
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14058
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14098
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14254
Весь список
Туризм
19 июля 2019  12:15
Треть путешественников не прочь закрутить курортный роман, но не с кем
Треть путешественников не прочь закрутить курортный роман, но не с кем
16% ответили, что курортное приключение настигло их один раз. Туризм
203
18 июля 2019  14:01
Представления об идеальном отдыхе у мужчин и женщин различаются
Представления об идеальном отдыхе у мужчин и женщин различаются
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
360
17 июля 2019  11:27
Цены на размещение снизили отели Турции
Цены на размещение снизили отели Турции
На пике сезона в зависимости от курорта отели будут заполнены на 70-90%. Туризм
334
Весь список
Образование
19 июля 2019  14:34
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей.
Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу
Студенты Политеха провели научно-технический квест для детей.  Образование
174
18 июля 2019  14:39
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019».
СамГТУ вошел в число 15 лучших технических вузов России
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019».   Образование
353
18 июля 2019  13:39
В Самаре до конца приемной кампании осталась неделя
В Самаре до конца приемной кампании осталась неделя
Определиться с выбором университета и желаемым направлением обучения абитуриентам необходимо до 26 июля. Образование
352
Весь список

Культура
19 июля 2019  15:38
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».
В выходные на набережной латиноамериканские ритмы, шоу бразильских барабанов, джаз и этно-фолк
На Маяковском и Некрасовском спусках набережной реки Волга продолжатся танцевальные и музыкальные программы в рамках общественного проекта «Культурное... Культура
166
16 июля 2019  13:47
20 июля начинается прием заявок на участие во Всероссийском фестивали памяти Михаила Анищенко
20 июля начинается прием заявок на участие во Всероссийском фестивали памяти Михаила Анищенко
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
234
16 июля 2019  12:19
Десант финалистов фестиваля Театральное Приволжье высадится на молодежном форуме iВолга 2.0
Десант финалистов фестиваля «Театральное Приволжье» высадится на молодежном форуме «iВолга 2.0»
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
256
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14838
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14350
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1052
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1525
Весь список


Видео
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
191
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
253
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
384
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
431
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
316
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
672
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
727
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
622
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
823
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
839
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
564
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
873
Весь список

Мероприятия
Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные