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Новости /  Общество /  Социум  

В Сызрани развернулась дискуссия, можно ли строить игровую площадку рядом с вытрезвителем

18 октября 2019 15:58
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Жители Сызрани возмутились планами построить на месте Тимирязевского парка детский сад с игровой площадкой.
Жители Сызрани возмутились планами построить на месте Тимирязевского парка детский сад с игровой площадкой. Помимо частичной застройки парковой зоны, горожан возмутил и тот факт, что детская площадка окажется напротив медицинского вытрезвителя, который располагается рядом с наркологическим диспансером на ул.Крупской. «Архитектор — гений! Сам гулять с ребенком там будет?» — написал по этому поводу один из пользователей твиттера по имени Илья во вторник, 15 октября, передает «СО» ОНЛАЙН.

Судьбу Тимирязевского парка депутаты думы Сызрани ранее уже обсуждали — 9 октября на заседании комитета по предпринимательству, промышленной политике, строительству и землеустройству. Там, в частности, говорилось, что хотя проблема очередей в детсады в городе решена, но при этом дошкольные учреждения переукомплектованы, особенно в центральном районе Сызрани.

Поэтому решено выделить средства на проектно-изыскательные работ и госэкспертизу для строительства детсада на 240 мест. Так как мнения жителей города по поводу застройки парка разделились, председатель думы Сергей Прокофьев предложил организовать общественное обсуждение проектов. Предложения и замечания принимаются до 1 ноября. 


Фото:   newsness.online
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Комментарии



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