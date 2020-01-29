В Сызрани разгадали «Всероссийский исторический кроссворд»

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Акция проходит второй год подряд. Её придумали в Московском государственном педагогическом университете. На этот раз организаторы посвятили акцию 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.Если в прошлом году такое мероприятие прошло лишь в пяти городах – Москве, Великом Новгороде, Самаре, Томске, Ярославле — то в 2020-м кроссворд разгадывали уже на двухстах площадках по всей России, в том числе и в Сызрани. Акцию приурочили к студенческому празднику – Татьяниному дню, когда позади зимняя сессия.Сызранцы охотно откликнулись на предложение поиграть в интеллектуальный квест. В общей сложности на две площадки пришли 65 человек в возрасте от 12 лет до 71 года. Активность проявили учащиеся школ №№ 14, 27, 30, студенты СПК и СМГК.Каждый участник получил две тетради. В «черновой» объяснялось, как выполнять задания. А вторую, «чистовую», нужно было сдать по окончании работы. При решении кроссворда разрешалось пользоваться литературой, ресурсами Интернета. Ведь это игра, а не строгий экзамен!При общении с участниками акции выяснилось, что готовились они к вопросам, связанным с великими сражениями, знаковыми событиями, знаменитыми военачальниками Великой Отечественной войны. Однако организаторы кроссворда сосредоточились на истории повседневности: на обыденном мире обычных людей с их заботами, радостями и страданиями.К примеру, большую трудность вызвали вопросы о карточной системе распределения продуктов в годы войны. Сколько раз в месяц можно было отоварить такой талон, какие категории работающих и иждивенцев существовали? Все ли получали карточки? Продукты выдавали на них бесплатно или за деньги?.. Не только учащиеся, но и ветераны не сразу догадались, как в Москве называли в народе водку (рыковка) и тёмно-серый сюртук (сталинка).Все участники кроссворда признались, что получили большое удовольствие от интеллектуальной игры. Лучше всех на вопросы ответила Валентина Ивановна Попова – активный член общественной организации «Воспитанники комсомола – моё Отечество». Но в проигрыше не остался никто, а некоторые молодые люди сразу же записались в библиотеку, передает пресс-служба минкульта СО.