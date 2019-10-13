В Сызрани невеста по вине жениха осталась без зуба накануне свадьбы

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Вечером накануне свадьбы молодые люди стояли на балконе. Девушка любовалась видом на улицу и, когда ее голова оказалась прямо над рамой остекления, жених неудачно толкнул ее в затылок.- Невеста ударилась челюстью о раму и зуб сломался. Они позвонили родителям, но исправить внешний вид уже не успели, - рассказал организатор свадьбы.Утром невеста решила не откладывать торжество: успела вовремя сделать прическу и макияж, но на имплантацию зуба времени не хватило.Гости сделали вид, что ничего не замечают, а невеста старалась молчать и даже не улыбалась.