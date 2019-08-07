В Струковском парке Самары прошел Архитектурный фестиваль

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Гостей праздника ожидали интересные лекции, конкурсы, а также бесплатные консультации ведущих дизайнеров и архитекторов.Участие в празднике принял губернатор Самарской области.​ На площадке Архитектурного фестиваля глава региона провел ​ встречу с представителями ведущих строительных компаний губернии. О перспективах развития отрасли на ближайшие годы, задачах национальных проектов и мерах стимулирования, которые сегодня предусмотрены для строительного сектора, рассказал министр строительства области. ​ Так, стимулировать спрос на жилье поможет льготная ипотека, программы обеспечения жильем ряда категорий граждан, а также федеральный проект развития индивидуального жилищного строительства.По мнению главы региона, серьезным драйвером развития строительного сектора может стать программа модернизации инфраструктуры, которая разрабатывается на федеральном уровне.​ Напомним, о необходимости разработки такой программы в рамках рабочей группы Госсовета заявил Дмитрий Азаров, соответствующие рекомендации были внесены Госсоветом на рассмотрение федерального Правительства.«Рассчитываем, что благодаря цифровым моделям мы сможем не просто производить замену инженерных сетей, но и сразу увеличивать мощности, чтобы создавать возможности для нового строительства, снижать расходы по инженерным сетям», – отметил глава региона.Большое внимание в ходе встречи было уделено повышению качества выполнения строительных работ, в том числе, при выполнении государственного и муниципального заказов, а также качеству предлагаемых строителям проектов. Все это необходимо для динамичного развития отрасли.Также ведущие застройщики города обозначили ряд вопросов, которые, по их мнению, необходимо решать уже в ближайшей перспективе. Они касаются нормативов по организации парковочных мест при жилищном строительстве, утверждения генплана Самары. Дмитрий Азаров поручил главе городасовместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом проработать пути решения поставленных проблем.Чествовали строителей на сцене летнего театра. «От всей души поздравляю с вас с теми успехами, которых уже удалось достичь в ваших коллективах. Рассчитываю, что вместе мы ​ достигнем тех целей и задач, которые ставит пред нами Президент страны Владимир Владимирович Путин, – обратился к строителям глава региона. – Я благодарю вас за созидательный труд, за труд во благо человечества, за уют, который вы создаёте для людей.​ Желаю Вам новых проектов, которыми Вы можете гордиться».В преддверии праздника губернатор вручил строителям заслуженные награды. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» получил помощник директора ООО «Симд» (ГК «Амонд») работник отрасли с 60-летним стажем. Звания «Заслуженный строитель Самарской области» удостоен старейший сотрудник завода «Самарский Стройфарфор». За заслуги в развитии ветеранского движения награжден исполнительный директор фонда им. Н.И.Семизорова. Также губернатор поздравил крупнейшую проектную организацию области – ГУП «ТерНИИГражданпроект», которой в этом году исполнилось 55 лет, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства