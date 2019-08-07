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Новости /  Общество /  Социум  

В Струковском парке Самары прошел Архитектурный фестиваль

7 августа 2019 23:54
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Гостей праздника ожидали интересные лекции, конкурсы, а также бесплатные консультации ведущих дизайнеров и архитекторов.
В среду, 7 августа, в регионе стартовали торжественные мероприятия, посвященные Дню Строителя. Летним вечером представители отрасли и просто горожане собрались в Струковском парке, где впервые состоялся красочный архитектурный фестиваль.

Гостей праздника ожидали интересные лекции, конкурсы, а также бесплатные консультации ведущих дизайнеров и архитекторов.

Участие в празднике принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.​ На площадке Архитектурного фестиваля глава региона провел ​ встречу с представителями ведущих строительных компаний губернии. О перспективах развития отрасли на ближайшие годы, задачах национальных проектов и мерах стимулирования, которые сегодня предусмотрены для строительного сектора, рассказал министр строительства области Евгений Чудаев. ​ Так, стимулировать спрос на жилье поможет льготная ипотека, программы обеспечения жильем ряда категорий граждан, а также федеральный проект развития индивидуального жилищного строительства.

По мнению главы региона, серьезным драйвером развития строительного сектора может стать программа модернизации инфраструктуры, которая разрабатывается на федеральном уровне.​ Напомним, о необходимости разработки такой программы в рамках рабочей группы Госсовета заявил Дмитрий Азаров, соответствующие рекомендации были внесены Госсоветом на рассмотрение федерального Правительства.

«Рассчитываем, что благодаря цифровым моделям мы сможем не просто производить замену инженерных сетей, но и сразу увеличивать мощности, чтобы создавать возможности для нового строительства, снижать расходы по инженерным сетям», – отметил глава региона.

Большое внимание в ходе встречи было уделено повышению качества выполнения строительных работ, в том числе, при выполнении государственного и муниципального заказов, а также качеству предлагаемых строителям проектов. Все это необходимо для динамичного развития отрасли.

Также ведущие застройщики города обозначили ряд вопросов, которые, по их мнению, необходимо решать уже в ближайшей перспективе. Они касаются нормативов по организации парковочных мест при жилищном строительстве, утверждения генплана Самары. Дмитрий Азаров поручил главе города Елене Лапушкиной совместно с профильными ведомствами и профессиональным сообществом проработать пути решения поставленных проблем.

Чествовали строителей на сцене летнего театра. «От всей души поздравляю с вас с теми успехами, которых уже удалось достичь в ваших коллективах. Рассчитываю, что вместе мы ​ достигнем тех целей и задач, которые ставит пред нами Президент страны Владимир Владимирович Путин, – обратился к строителям глава региона. – Я благодарю вас за созидательный труд, за труд во благо человечества, за уют, который вы создаёте для людей.​ Желаю Вам новых проектов, которыми Вы можете гордиться».

В преддверии праздника губернатор вручил строителям заслуженные награды. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» получил помощник директора ООО «Симд» (ГК «Амонд») работник отрасли с 60-летним стажем Валерий Агафонов. Звания «Заслуженный строитель Самарской области» удостоен старейший сотрудник завода «Самарский Стройфарфор» Александр Пудовкин. За заслуги в развитии ветеранского движения награжден исполнительный директор фонда им. Н.И.Семизорова Анатолий Кольв. Также губернатор поздравил крупнейшую проектную организацию области – ГУП «ТерНИИГражданпроект», которой в этом году исполнилось 55 лет, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:    пресс-служба облправительства
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Комментарии



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