В Самарской области в 2019 году было выявлено 4 очага бруцеллеза крупного рогатого скота
15 января 2020 15:53
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Похвистневского района в хозяйстве по разведению крупного рогатого скота молочного направления зарегистрирован неблагополучный очаг по бруцеллезу.
Исследование сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащего индивидуальному предпринимателю крестьянско-фермерского хозяйства Курмаеву Р.А., было проведено в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория». В связи с обнаружением в отобранных пробах возбудителей бруцеллеза, на территории хозяйства в поселке Пример в Похвистневском районе установлен карантин.
В хозяйстве, в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, в связи с выявлением заболевания, проводятся все необходимые мероприятия,
разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.
Всего в 2019 году в Самарской области было зарегистрировано четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу КРС. Кроме вышеуказанного, еще три:
1. на территории фермы ИП ГКФХ Юсупов Х.Ш. в селе Стюхино в Похвистневском районе, где заболело 110 голов крупного рогатого скота;
2. на территории личного подсобного хозяйства Хайретдинова Р.Р. в селе Камышла Камышлинского района – заболело одно животное.;
3. на территории личного подсобного хозяйства Пошнагова Г.К. в с. Владимировка Хворостянского района, где заболело 16 коров.
Бруцеллез – хроническая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Инфекционный процесс характеризуется скрытым течением, переходящим в хроническое. Бруцеллез передается от животных к человеку.
Наиболее вирулентны для человека Brucella melitensis, которые нередко вызывают эпидемиологические вспышки заболеваний, протекающие в тяжелой
форме. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу зараженных продуктов –
сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока. Воротами для инфекции также являются микротравмы кожи, слизистая оболочка органов пищеварения и респираторного тракта.
С целью профилактики заражения человека бруцеллезом, необходимо соблюдать следующие условия:
- употреблять в пищу только пастеризованное или кипяченое молоко;
- проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, работающего с сельскохозяйственными животными и продуктами животного происхождения;
- персонал в хозяйствах, где обнаружен бруцеллез, должен быть обеспечен спецодеждой, который после работы подлежит дезинфекции;
- подростков и беременных женщин к работе в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, допускать запрещено;
- лиц, работающих в очагах бруцеллеза, ежегодно, за 1-2 месяца до начала массового отела скота, прививают накожной сухой вакциной.
Управление Россельхознадзора по Самарской области напоминает, что владельцы животных, в соответствии с законом РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О
ветеринарии», несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно- санитарных Правил при содержании и эксплуатации животных. В связи с этим
они обязаны:
- осуществлять регистрацию животных;
- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, а также реализацию
животноводческой продукции, проводить только с разрешения ветеринарной службы;
- животные, вновь поступившие в хозяйство, необходимо поместить «под карантин» на 30-дневный срок для проведения ветеринарных исследований и обработок;
- обеспечивать своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях заболеваний с подозрением на бруцеллез (аборты, рождение
нежизнеспособного молодняка и др.);
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять все необходимые сведения о приобретенных животных, создавать необходимые условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;
- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, размещении, содержании и кормлении животных и строительстве объектов животноводства;
- осуществлять своевременную сдачу больных бруцеллезом животных или полную ликвидацию всего неблагополучного поголовья, по указанию
ветеринарных специалистов.
За несоблюдение правил содержания животных, мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, уклонение от проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, а также за действия, приведшие к распространению болезни, виновные лица подвергаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, передает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Самарской области.
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Комментарии
Социум
15 января 2020 15:59
Проводятся мероприятия по установлению карантина, а также принимаются все необходимые меры по ликвидацию очага бешенства и предупреждению распространения... Социум
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15 января 2020 15:53
Проводятся все необходимые мероприятия, разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого... Социум
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15 января 2020 15:49
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