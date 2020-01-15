В Самарской области в 2019 году было выявлено 4 очага бруцеллеза крупного рогатого скота

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Исследование сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащего индивидуальному предпринимателю крестьянско-фермерского хозяйства Курмаеву Р.А., было проведено в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория». В связи с обнаружением в отобранных пробах возбудителей бруцеллеза, на территории хозяйства в поселке Пример в Похвистневском районе установлен карантин.В хозяйстве, в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, в связи с выявлением заболевания, проводятся все необходимые мероприятия,разработан комплексный план по предупреждению распространения и ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота.Всего в 2019 году в Самарской области было зарегистрировано четыре неблагополучных пункта по бруцеллезу КРС. Кроме вышеуказанного, еще три:1. на территории фермы ИП ГКФХ Юсупов Х.Ш. в селе Стюхино в Похвистневском районе, где заболело 110 голов крупного рогатого скота;2. на территории личного подсобного хозяйства Хайретдинова Р.Р. в селе Камышла Камышлинского района – заболело одно животное.;3. на территории личного подсобного хозяйства Пошнагова Г.К. в с. Владимировка Хворостянского района, где заболело 16 коров.Бруцеллез – хроническая болезнь животных и человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим названием Brucella. Инфекционный процесс характеризуется скрытым течением, переходящим в хроническое. Бруцеллез передается от животных к человеку.Наиболее вирулентны для человека Brucella melitensis, которые нередко вызывают эпидемиологические вспышки заболеваний, протекающие в тяжелойформе. Заражение человека происходит при непосредственном контакте с животными-носителями или при употреблении в пищу зараженных продуктов –сырого молока, сыра, изготовленного из непастеризованного молока. Воротами для инфекции также являются микротравмы кожи, слизистая оболочка органов пищеварения и респираторного тракта.С целью профилактики заражения человека бруцеллезом, необходимо соблюдать следующие условия:- употреблять в пищу только пастеризованное или кипяченое молоко;- проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения, работающего с сельскохозяйственными животными и продуктами животного происхождения;- персонал в хозяйствах, где обнаружен бруцеллез, должен быть обеспечен спецодеждой, который после работы подлежит дезинфекции;- подростков и беременных женщин к работе в хозяйствах, неблагополучных по бруцеллезу, допускать запрещено;- лиц, работающих в очагах бруцеллеза, ежегодно, за 1-2 месяца до начала массового отела скота, прививают накожной сухой вакциной.Управление Россельхознадзора по Самарской области напоминает, что владельцы животных, в соответствии с законом РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «Оветеринарии», несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно- санитарных Правил при содержании и эксплуатации животных. В связи с этимони обязаны:- осуществлять регистрацию животных;- покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, а также реализациюживотноводческой продукции, проводить только с разрешения ветеринарной службы;- животные, вновь поступившие в хозяйство, необходимо поместить «под карантин» на 30-дневный срок для проведения ветеринарных исследований и обработок;- обеспечивать своевременное информирование ветеринарной службы о всех случаях заболеваний с подозрением на бруцеллез (аборты, рождениенежизнеспособного молодняка и др.);- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять все необходимые сведения о приобретенных животных, создавать необходимые условия для проведения их осмотра, исследований и обработок;- соблюдать зоогигиенические и ветеринарные требования при перевозках, размещении, содержании и кормлении животных и строительстве объектов животноводства;- осуществлять своевременную сдачу больных бруцеллезом животных или полную ликвидацию всего неблагополучного поголовья, по указаниюветеринарных специалистов.За несоблюдение правил содержания животных, мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами, уклонение от проведения профилактических и оздоровительных мероприятий, а также за действия, приведшие к распространению болезни, виновные лица подвергаются к административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, передает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Самарской области.