В Самарской области сохраняется высокая пожарная опасность лесов

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Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем:- соблюдайте запрет на посещение лесов;- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями;- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области 8-800-100-94-00 (круглосуточно).При обнаружении пожара или признаков горения необходимо:а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по телефонам 01, 101 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара!Уважаемые сограждане! Просим Вас соблюдать меры пожарной безопасности как в быту, так и на территориях, прилегающих к лесным насаждениям, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС