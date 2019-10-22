В Самарской области прошел региональный Чемпионат по юношескому автомногоборью

83

В этом году в состязании приняли участие 15 команд со всего региона в возрасте от 14 до 17 лет. Юные водители из Самары, Тольятти, Сызрани и других уголков области соревновались в знании ПДД и фигурном вождении автомобиля.Абсолютным победителем в соревнованиях стала команда ГБОУ ДО СО СОЦДЮТТ. Она представит Самарскую область на Всероссийском Чемпионате по юношескому автомногоборью в начале 2020 года, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области